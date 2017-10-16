Сборная России оказалась между Кабо-Верде и Гвинеей в рейтинге ФИФА

Источник: РИА "Новости"

Национальная команда расположилась между сборными Кабо-Верде (64-е) и Гвинеи (66-е). В активе россиян 563 очка. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, отечественные футболисты опустились на одну позицию.

Лучшей сборной с постсоветского пространства оказалась Украина, занявшая 30-е место (818 баллов). Лидируют в рейтинге немцы (1631), вторыми идут бразильцы (1619), третьими — португальцы (1446).

В последний раз сборная России поднималась в рейтинге ФИФА в июле этого года. Тогда подопечные Станислава Черчесова заняли 62-е место.