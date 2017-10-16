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Сборная России опустилась на рекордное 65-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА.
Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА.
По состоянию на 16 октября подопечные Станислава Черчесова занимают 65-е место, опустившись на строчку ниже, по сравнению с предыдущим рейтингом.
Первое место
Рейтинг ФИФА:
1 (1). Германия — 1631
2 (2). Бразилия — 1619
3 (3). Португалия — 1446
4 (4). Аргентина — 1445
5. (5) Бельгия — 1333
6 (6). Польша — 1323
7 (8). Франция — 1226
8 (11). Испания — 1218
9 (9). Чили — 1173
10 (12). Перу — 1160
…
65. (64) Россия — 563.