Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Умер актер Дмитрий Марьянов
В Чернобыльской зоне отчуждения задержали сталкеров из России
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Амкар
Тосно
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Беневенто
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лас-Пальмас
Сельта
Футбол. Зарубежный
15.10
Страсбур3
Марсель3
Футбол. Зарубежный
15.10
Бетис3
Валенсия6
Футбол. Зарубежный
15.10
Интер3
Милан2
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
10«Интер» победил «Милан» в дерби
10:08 (мск), источник: Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана обыграла БАТЭ

В эти дни юношеская сборная Казахстана U-17 проводит заключительный УТС в Минске (Беларусь) в преддверии старта отборочного турнира чемпионата Европы-2018.

Юношеская сборная Казахстана U-17 одержала победу в контрольной игре против сверстников из белорусского БАТЭ U-17. Встреча завершилась со счетом «1:0» в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола на 53-й минуте стал Руслан Джарлаев.

Встреча прошла в рамках подготовки команды к отборочному турниру чемпионата Европы-2018, который стартует 19 октября. В первый игровой день казахстанцы сыграют с командой Франции. 22 октября юношеская сборная Казахстана U-17 померится силами со Словенией U-17, а 25 октября команда выйдет против хозяев поля — представителей Беларуси U-17.

БАТЭ U-17 — Казахстан U-17 0:1 (0:0)
Голы: Джарлаев 53 (0:1)
Казахстан U-17: Ситдиков, Жаксылыков, Асылбек, Ажимов, Шамиль, Медельхан, Имангазиев, Неумывакин (к), Басманов, Швырёв, Савченко.
На замену вышли: Джарлаев, Закария, Мухамед, Хаитмуратов.

Мэйвезеру посоветовали не упоминать имя Головкина
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА потерпел второе поражение в 23 матчах сезона КХЛ
Шарапова взяла Китайскую стену: впереди Кремлевская?
Вадим освобожденный. Шипачев начал в НХЛ с победного гола: видео
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
Глушаков: 8 очков от «Зенита»? Это отыгрывается
Новости

Каким мы запомним Дмитрия Марьянова

Актер скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Марьянов потерял сознание на своей даче в Подмосковье. Друзья отвезли его в больницу, однако медики оказались бессильны
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь