Юношеская сборная Казахстана обыграла БАТЭ
В эти дни юношеская сборная Казахстана U-17 проводит заключительный УТС в Минске (Беларусь) в преддверии старта отборочного турнира чемпионата Европы-2018.
В эти дни юношеская сборная Казахстана U-17 проводит заключительный УТС в Минске (Беларусь) в преддверии старта отборочного турнира чемпионата Европы-2018.
Юношеская сборная Казахстана U-17 одержала победу в контрольной игре против сверстников из белорусского БАТЭ U-17. Встреча завершилась со счетом «1:0» в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола на 53-й минуте стал Руслан Джарлаев.
Встреча прошла в рамках подготовки команды к отборочному турниру чемпионата Европы-2018, который стартует 19 октября. В первый игровой день казахстанцы сыграют с командой Франции. 22 октября юношеская сборная Казахстана U-17 померится силами со Словенией U-17, а 25 октября команда выйдет против хозяев поля — представителей Беларуси U-17.
БАТЭ U-17 — Казахстан U-17 0:1 (0:0)
Голы: Джарлаев 53 (0:1)
Казахстан U-17: Ситдиков, Жаксылыков, Асылбек, Ажимов, Шамиль, Медельхан, Имангазиев, Неумывакин (к), Басманов, Швырёв, Савченко.
На замену вышли: Джарлаев, Закария, Мухамед, Хаитмуратов.