Юношеская сборная Казахстана обыграла БАТЭ

Юношеская сборная Казахстана U-17 одержала победу в контрольной игре против сверстников из белорусского БАТЭ U-17. Встреча завершилась со счетом «1:0» в пользу казахстанской команды. Автором единственного гола на 53-й минуте стал Руслан Джарлаев.

Встреча прошла в рамках подготовки команды к отборочному турниру чемпионата Европы-2018, который стартует 19 октября. В первый игровой день казахстанцы сыграют с командой Франции. 22 октября юношеская сборная Казахстана U-17 померится силами со Словенией U-17, а 25 октября команда выйдет против хозяев поля — представителей Беларуси U-17.