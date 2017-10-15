Игорь Криушенко: Желание продолжить работу со сборной есть

Источник: РИА "Новости"

Сборную вы преимущественно комплектовали из игроков национального чемпионата. Легионеров рассматриваете во вторую очередь?

Читайте также Футбольная сборная Беларуси в ноябре проведет гостевой спарринг с командой Армении

Здесь нужно учитывать и моменты тактического построения. Список тех, кто приглашается в команду, зависит от того, первым или вторым номером будет играть сборная. Есть и прочие нюансы: физические качества скорость. Тренерский штаб все вдумчиво взвешивает. Главное — игровая практика и состояние футболиста в данный конкретный момент.

В завершившемся отборочном цикле не обошлось без скандалов…

Со всеми ребятами были проведены беседы, кого-то, как Лаптева, наказали. Надеюсь, парни сделают правильные выводы. Дорога в сборную не закрыта никому. Главное — чтобы ребята осознавали, что на них лежит большая ответственность, что надо максимально серьезно относиться к делу.

После товарищеских матчей в ноябре встанет вопрос продолжения сотрудничества. Вы готовы и дальше работать со сборной?