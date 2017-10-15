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23:37 (мск), источник: Прессбол

Игорь Криушенко: Желание продолжить работу со сборной есть

Игорь Криушенко в передаче «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» впервые признался, что имеет желание продолжить работу в качестве главного тренера национальной сборной в следующем отборочном цикле.

Источник: РИА "Новости"

Сборную вы преимущественно комплектовали из игроков национального чемпионата. Легионеров рассматриваете во вторую очередь?

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Здесь нужно учитывать и моменты тактического построения. Список тех, кто приглашается в команду, зависит от того, первым или вторым номером будет играть сборная. Есть и прочие нюансы: физические качества скорость. Тренерский штаб все вдумчиво взвешивает. Главное — игровая практика и состояние футболиста в данный конкретный момент.

В завершившемся отборочном цикле не обошлось без скандалов…

Со всеми ребятами были проведены беседы, кого-то, как Лаптева, наказали. Надеюсь, парни сделают правильные выводы. Дорога в сборную не закрыта никому. Главное — чтобы ребята осознавали, что на них лежит большая ответственность, что надо максимально серьезно относиться к делу.

После товарищеских матчей в ноябре встанет вопрос продолжения сотрудничества. Вы готовы и дальше работать со сборной?

Пока решения БФФ нет, сложно что-то комментировать. Оно за федерацией. Впрочем, любое приму с пониманием. Что касается меня, то желание продолжить работу есть. Я ведь и пришел сюда, чтобы что-то сдвинуть. Если останусь на своем месте, попробую доказать, что все затеянное не напрасно.

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