Виталий Мутко: Участие Месси в матче с Россией — одно из условий контракта

Источник: Спорт-Экспресс

— Сложно было пригласить такие титулованные сборные?

— У нас есть концепция подготовки к чемпионату мира. Исходили из того, что нужно сыграть на разных этапах подготовки с командами разных стилей. Уже состоялись матчи с представителями Африки, сейчас вот встретились с азиатскими сборными (Кореей — 4:2 и Ираном — 1:1. — Прим. М. М.). Пришло время сыграть с лидерами мирового футбола. Это очень важно, переговоры мы вели давно. Не только с Испанией и Аргентиной, но и с Италией, Францией, Бразилией. Хотим встретиться с топовыми сборными и понять, на каком мы уровне, над чем нужно еще поработать до начала чемпионата мира. Отношение к России сейчас хорошее — все-таки мы хозяева большого турнира. Поэтому Аргентина и Испания с удовольствием приняли наше предложение.

— Пока не названы города, в которых примем аргентинцев и испанцев. Где пройдут спарринги?

— Нужно несколько дней, чтобы все утвердить и окончательно договориться в том числе и с соперниками. Мы работаем над этим. Предпочтение отдаем Москве и Петербургу. Но это пока не точно. В любом случае это должны быть арены ЧМ-2018 — у нас же есть обязательства провести на стадионах по три тестовых матча.

— Сборная Аргентины у всех ассоциируется с фигурой Лионеля Месси. Есть ли официальная договоренность, что южноамериканцы привезут сильнейший состав?

— Да, это одно из условий контракта.

— То есть Месси точно приедет в Россию?

— Есть такая уверенность.

— А нет опасений, что команды, объективно превосходящие нас в классе, могут нанести достаточно чувствительное поражение сборной России, что негативно скажется на моральном состоянии наших футболистов?

— России в любом случае предстоит на ЧМ-2018 встречаться с сильными командами. Сейчас мы не можем предугадать, кто будет соперниками сборной. С той же Испанией можем попасть в одну группу. Но против классных оппонентов мы порой играем даже выше своего потенциала, и в этом плане такие встречи очень полезны. Должен получиться отличный тест.

— Кстати, какого вам хотелось бы жребия? Чтобы России попались мощные соперники, или, наоборот, — лучше получить равную группу?

— Сложный вопрос… Я не люблю рассуждать на тему жребия. Предугадывать что-либо заранее — бесполезно. Будем ждать, с кем нас сведет судьба (смеется).

— Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Кремле. Сейчас уже в разгаре подготовка к церемонии. Ждать ли каких-то сюрпризов? Может, вы произнесете речь на английском?

— (Смеется.) Думаю, моя роль станет чисто организационной. Накануне состоится большой прием. А на самом мероприятии все будет серьезно и красиво, уровень очень высокий. Жеребьевку покажут более чем в 150 странах мира! Надеюсь, все пройдет отлично — так же как это было на жеребьевке предварительной стадии в Санкт-Петербурге. Сама процедура строго формализована, в ней ничего не изменишь. Мы сейчас работаем вместе с ФИФА, приглашаем людей, которые проведут мероприятие.

— Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии?

— Я не могу анонсировать участие Президента. Могу лишь выразить надежду, что он будет присутствовать.

ДАВАЙТЕ НЕ СТАНЕМ ТОРОПИТЬСЯ С ЗАДАЧАМИ НА ЧМ

— Какие задачи будут поставлены перед сборной на ЧМ-2018?

— Предстоящие контрольные матчи как раз должны показать, каких целей мы способны достичь. Конечно, есть желание как минимум выйти из группы. И потом побороться за самое высокое место. К этой теме мы еще будем возвращаться — вместе с командой, с тренером. В принципе движемся вперед, все футболисты стараются и с огромным желанием приезжают в национальную команду. Но пока никак не получается сыграть оптимальным составом. Вот опять Головин, Дзагоев были травмированы, Глушаков отсутствовал. Но это жизнь. Перед Кубком конфедераций тоже пришлось перестраиваться после потери Зобнина, у которого была важная роль. Но мы всех ждем, на всех рассчитываем. Так что давайте пока не станем торопиться с задачами, к этой теме мы еще вернемся. А сейчас команда находится в стадии подготовки.

— Наша сборная сильно обновилась. Как вам сейчас ее игра?

— Она пока не может вызывать полное удовлетворение. Игра у нас появляется лишь эпизодами — в концовке с Ираном или в начале второго тайма с Кореей… Но меня устраивает самоотдача ребят. Коллектив движется — становится увереннее, сыграннее, появляется взаимопонимание. Знаете, я вот был на сборах и могу сказать — времени мало, сами сборы очень короткие, сложно все успеть наработать. Вот, например, Кокорин и Смолов выходили вместе впервые за долгое время. Понятно, что сразу взаимопонимание идеальным не станет.

Но, с другой стороны, мы это уже проходили на Кубке конфедераций. Перед самим турниром были средние игры, а потом команда провела полноценный сбор, ребята вместе поработали и на Кубке конфедераций выглядели прилично. Жаль, конечно, что не вышли из группы, этих двух матчей нам не хватило. Ведь команда прибавляла по ходу турнира.

— Тем не менее с нападающими и полузащитой у нас все в целом неплохо. Главная проблема в центре обороны — Виктор Васин и Илья Кутепов не всегда надежны. Вы обсуждали этот вопрос со Станиславом Черчесовым?

— Давайте исходить из того, что это наши игроки. Других у нас нет, и они сейчас прогрессируют. К ребятам претензий нет. Васин, Кутепов, Джикия и Кудряшов выходят на поле с огромной самоотдачей. Однако многие вещи нужно тренировать и нарабатывать. На Кубке конфедераций тройка защитников действовала здорово и самоотверженно, хотя и не безошибочно. Все промахи мы помним, и некоторых можно было бы избежать. Еще важно, чтобы люди получали достаточно игровой практики в клубах. Вся страна, например, знает уровень Юры Жиркова, но он пока нерегулярно выходит на поле.

Плюс необходимо относиться с пониманием — у каждого футболиста есть определенный уровень, выше которого не перешагнешь. Вот ЦСКА недавно встречался с «Манчестером» — англичане как включили скорости, и их не догнать. Или что в последней игре за сборную сделал Месси? Оформил хет-трик, в одиночку разобрался с соперниками. При этом два мяча забил исключительно на индивидуальном мастерстве. Что тут говорить?

— Александр Кокорин стал лидером атак «Зенита», а его партнер Артем Дзюба сдал позиции. Неужели один из лучших российских нападающих может пропустить домашний чемпионат мира?

— Безусловно, выбор остается за тренером. Двери в сборную открыты для всех, и все зависит от самих ребят. Нужно быть профессионалом во всех аспектах. Посмотрите, как старается в клубной и национальной командах Антон Заболотный. Зимний перерыв меня несколько тревожит и настораживает, ведь за паузу нужно сначала выйти из формы, а потом ее набрать. С одной стороны, травмированные успеют залечить повреждения. Но с другой — как основные игроки смогут базово подготовиться?.. Это вопрос. В этот раз парни приехали в сборную, находясь на очень хорошем уровне, и, чтобы привести их к единому знаменателю, потребовалось минимум времени.

РФС И РФПЛ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ С ФИФА ПО ВАР

— В западных СМИ широкое обсуждение вызвали временные конструкции стадиона в Екатеринбурге. Что скажете?

— Прекрасно они выглядят! Почему-то западные СМИ молчали, когда на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии были такие же конструкции. Это норма. Стадион в Екатеринбурге располагается в историческом центре города. Решили сохранить облик и входные группы арены, а чтобы вместимость стала 35 тысяч зрителей, потребовалось возвести две временные трибуны — это хорошие, устойчивые конструкции. Сейчас там создаем все необходимые сервисы для болельщиков. Такие же конструкции есть в Сочи на «Фиште». В будущем эти трибуны будут демонтированы и перевезены на другой стадион. А футбольному клубу «Урал» достанется комфортная, современная арена. С точки зрения наследия у нас все продумано.

А что касается западной прессы — многим не нравится все, чтобы мы ни делали. Перед Кубком конфедераций многие критиковали безопасность, арены и инфраструктуру, а команды и болельщики в итоге остались в восторге. Недавно провезли журналистов со всех стран по всем городам. Каждый самобытен и современен. Мы же тоже бываем за границей и что мы там порой видим? Взять чемпионаты мира в ЮАР или Бразилии. Просто мы воспитанные люди, не будем просто так всех критиковать. Наоборот, знаем, что организаторы старались, поблагодарили их за работу. У нас все-таки богатый опыт проведения соревнований за 10 лет. После Кубка конфедераций обсудили все недочеты, собрали губернаторов, членов оргкомитета, представителей всех городских служб, провели семинары, рассказали, объяснили, пообщались с ФИФА. Не сомневайтесь — мы проведем чемпионат мира на самом высоком уровне.

— На чемпионате мира ФИФА соберет видеоарбитров в Москве, откуда они будут следить за матчами во всех городах. «Краснодар» собирается начать эксперимент с этой системой уже в декабре. Как относитесь к инициативе Сергея Галицкого?