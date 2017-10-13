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13 октября, источник: Чемпионат.com

В Шотландии определились с временным главным тренером сборной

Исполняющим обязанности главного тренера сборной Шотландии назначен Малки Маккей.

45-летний специалист будет руководить национальной командой в товарищеском матче со сборной Нидерландов, который состоится 9 ноября, сообщает официальный «твиттер» шотландской футбольной ассоциации.

45-летний специалист ранее работал в «Уотфорде», «Кардиффе» и «Уигане», с поста наставника которого был уволен в апреле 2015 года.

Напомним, 12 октября пост главного тренера сборной Шотландии покинул Гордон Страчан.

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