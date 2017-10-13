Мутко: Сборная России может провести заграничный сбор перед ЧМ-2018

«Система подготовки, скорее всего, будет взята из опыта Кубка конфедераций, а потом в положенные сроки вернемся [в Россию]», — сказал Мутко.

Российская сборная готовилась к Кубку конфедераций 2017 года в австрийском Нойштифте, сбор длился с 26 мая по 3 июня. Турнир проходил в России с 17 июня по 2 июля, российская команда не сумела выйти из группы, победив новозеландцев (2:0), но уступив португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).