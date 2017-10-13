Гений Месси, тренер-экспериментатор и три наставника за один цикл

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

Так и не ставший профессиональным футболистом из-за полученной в молодости травмы Хорхе Сампаоли уникален хотя бы тем, что до недавнего времени не работал на высоком уровне на родине. Став профессором в институте имени бригадного генерала Эстанислао Лопеса, свой шанс специалист получил в Перу, где ему удалось впервые в истории вывести скромный «Коронель Болоньеси» в южноамериканские клубные турниры. Но настоящее призвание пришло к Сампаоли в Чили, откуда он однажды отлучился на год в ведущий клуб Эквадора «Эмелек».

Добрый товарищ и поклонник таланта Марсело Бьельсы трижды приводил «Универсидад де Чили» к чемпионскому титулу и завоевал Кубок Южной Америки, являющийся аналогом Лиги Европы. Уже в сборной Чили он блестяще использовал наследие Бьельсы. Для начала вышел в плей-офф ЧМ-2014, а год спустя завоевал первый в истории страны Кубок Америки, осчастливив болельщиков на домашнем турнире.

История расставания Сампаоли с Чили получилась бурной и скандальной, и заслуживает отдельного материала. Профессору пришлось вернуться на клубный уровень, и здесь он также преуспел. Получив от Унаи Эмери трехкратного победителя Лиги Европы, сумел впервые вывести «Севилью» в плей-офф Лиги чемпионов и финишировал в ла лиге на четвертой позиции сразу вслед за большой испанской тройкой. Андалусийцы показывали классный футбол, но все это не остановило тренера, когда появился шанс принять сборную родной страны. Выплаченная клубу компенсация за досрочный разрыв контракта того стоила.

ЗВЕЗДА

Здесь двух мнений быть не может, а если кто-то и подвергал сомнению способность Лионеля Месси играть в сборной столь же ярко, как в «Барселоне», то получил от капитана ответ в виде хет-трика в ключевом матче с Эквадоиром. В завершившемся отборочном цикле Месси-зависимость сборной проявилась в полной мере. Когда Аргентина хромала на обе ноги, самыми популярными статистическими выкладками были красноречивые столбики цифр, в которых приводились матчи сборной с Королем и без него. А какой поднялся шум, когда Лео хотели дисквалифицировать за оскорбление арбитров после поединка с Чили сразу на четыре матча! Чтобы расчистить пространство для своей главной звезды, в решающих матчах Сампаоли даже усадил на лавку Пауло Дибалу, заявив, что это игроки одного плана, и в сложной ситуации нет времени, чтобы наигрывать их связку.

СОСТАВ

Любящий нестандартные ходы Сампаоли не мог обойтись без сюрпризов и здесь. Для начала он отказался от услуг Гонсало Игуаина. Практически не играл у него и Серхио Агуэро, хотя, не случись памятной аварии, набравший сумасшедшую форму Кун вполне мог попасть в стартовый состав. А так как в сентябре ставка на наконец-то возвращенного в сборную Мауро Икарди не сработала, тренер без тени сомнений усадил капитана «Интера» в запас, отдав предпочтение Дарио Бенедетто. Пожалуй, самому яркому на данный момент игроку аргентинского чемпионата, который в свои 27 лет покидал Аргентину только ради мексиканской лиги и по-настоящему засверкал в прошлом триумфальном для «Бока Хуниорс» первенстве.

При Сампаоли в сборной наконец-то в 29 лет дебютировал ярко играющий в Италии за «Аталанту» Алехандро Гомес, и превратился в важную фигуру только летом сменивший «Расинг» на лиссабонский «Спортинг» Маркос Акунья. Для Сампаоли не играет никакой роли возраст новичков. Сентябрьскому дебютанту Лаутаро Акосте из «Лануса», к примеру, уже 29. Но и от старожилов команды тренер отказываться не собирается. Тренер поддержал Анхеля Ди Марию, и тот помог Месси забить два из трех голов Эквадору.

ТАКТИКА

Едва придя в сборную, Сампаоли сделал ставку на трио центральных защитников, причем ветерана Хавьера Маскерано он рассматривает исключительно как игрока обороны. Но барселонец не священная корова, в роли которых выступают Николас Отаменди и игравший у тренера в «Севилье» Габриэль Меркадо. Позиции Федерико Фасио не так сильны, но играет он чаще конкурентов. Дальше — возможны варианты. Хотя, независимо от выбранной схемы, на флангах действуют заточенные на атаку футболисты. От расстановки — 3−5−2 или 3−4−3 — зависит лишь их выбор. Причем схемы получаются плавающими, и у кого-то нет строгой привязки к позициям.

Например, против Эквадора Сампаоли сумел совместить на поле трех профильных фланговых игроков — Ди Марию, Акунью и Сальвио. Похоже, ведется поиск оптимального сочетания в центральной зоне, где пробуются разные исполнители — чаще играющий Билья, а также Банега, Перес и Писарро. В двух последних матчах в атаке действовал Бенедетто, но до чемпионата мира Сампаоли явно придумает что-то более эффективное. Например, сформирует треугольник в лице Месси, Дибалы и Агуэро/Икарди.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР

Его Аргентина прошла со скрипом, успев поменять трех тренеров. Херардо Мартино сменил прагматик Эдгардо Бауса, а потом пробил час Сампаоли. В своем первом контрольном матче нынешний наставник нанес единственное на данный момент поражение Бразилии под началом преобразившего пентакампеонов Тите. Однако в официальных играх дела пошли со скрипом. Вслед за признанной достойным результатом гостевой ничьей с Уругваем последовали аналогичные исходы в домашних играх с Венесуэлой и Перу.