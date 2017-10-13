Война за испанское наследство. С кем предстоит сыграть сборной России

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

Хулен Лопетеги был самым непопулярным кандидатом среди тех, из кого выбирали нового тренера для «Фурии Рохи» на смену Висенте дель Боске (Хосе Антонио Камачо, Хоакин Капаррос, Пако Хемес) — выбор в пользу баска одобрили всего 31 процент респондентов на сайте испанской газеты El Mundo. А зря — выигравший войну за испанское наследство Лопетеги дважды приводил сборные Испании разных возрастов к победам на чемпионатах Европы: в 2012 году в Эстонии взял золото с командой U-19 (в финале 1:0 против Греции), через год в Израиле — уже со сборной U-21 (в финале 4:2 против Италии). В Аликанте, в матче против сборной Албании, победа в котором гарантировала испанцам участие в ЧМ-2018, играли пятеро футболистов из того золотого израильского финала: Де Хеа, Коке, Иско, Родриго, Тиаго, причем последняя тройка забила все три мяча, влетевшие в ворота албанцев.

Благодаря этому опыту Лопетеги отлично знаком с испанскими резервами с точки зрения молодежи, но его взгляд не ограничивается только возрастом игроков. Рука всегда на пульсе — 29-летний Яго Аспас в прошлом году показывал класс, впервые был вызван в сборную и тут же положил гол-красавец в ворота англичан. Родриго, дебютировав в сборной в 2014-м, три года провел вдали от базы в Лас Росас, но стоило ему ударно начать текущий чемпионат (4 гола и 2 передачи в 7 матчах), и сразу же новый вызов — и вот на его счету победный гол Албании. При Лопетеги в сборной уже дебютировали шестеро новичков — Сауль, Аспас, Эррера, Ильярраменди, Одриосола, Хонатан Виера. И каждое лыко было в строку.

ЗВЕЗДА

Пожалуй, максимальное притяжение (и более чем заслуженно) в составе национальной команды у болельщиков сейчас вызывает новый испанский герой — Иско. Полузащитник «Реала» проводит невероятный сезон (в его активе уже 7 голов и 3 передачи во всех турнирах), и именно на него сейчас возлагаются главные надежды клуба и сборной. Благодаря его дублю была одержана важнейшая домашняя победа над Италией, окончательно открывшая испанцам дорогу на российский чемпионат мира. В Испании его прогресс в мадридской команде напрямую приписывают доверию Лопетеги в сборной и не перестают благодарить за это баскского тренера.

СОСТАВ

Лопетеги рассчитывает на определенный костяк, не стесняясь разбавлять его новичками, которые рвутся в бой. Место в воротах пока железно забронировано за Давидом де Хеа. Центр обороны составляют бессменные антагонисты, друзья-враги и, похоже, будущие партнеры по бизнесу, Серхио Рамос и Жерар Пике. На флангах защиты играют Жорди Альба (слева) и Карвахаль (справа), но у защитника «Реала» серьезные проблемы с сердцем, поэтому в ближайшее время правую бровку между собой будут делить Начо или Одриосола, хорошо дебютировавший в матче с албанцами. В опорной зоне — Серхио Бускетс, добравшийся до отметки в 100 матчей за сборную, перед ним Коке и Иньеста (если Андрес устанет, его может заменить Тиаго или Сауль), в нападении — Иско, Мората и Сильва (или Асенсио).

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ТАКТИКА

Испанцы чувствуют себя комфортно, играя 4−3−3 в атакующей манере, с активными фланговыми защитниками и высоким процентом владения мяча. Время «тики-таки», за счет которой Испания побеждала в ЮАР-2010, понемногу уходит в прошлое, но ведь все новое — это хорошо забытое старое.

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