Война за испанское наследство. С кем предстоит сыграть сборной России
Представляем сборную Испании — соперника россиян в ноябрьском контрольном матче.
Представляем сборную Испании — соперника россиян в ноябрьском контрольном матче.
ТРЕНЕР
Хулен Лопетеги был самым непопулярным кандидатом среди тех, из кого выбирали нового тренера для «Фурии Рохи» на смену Висенте дель Боске (Хосе Антонио Камачо, Хоакин Капаррос, Пако Хемес) — выбор в пользу баска одобрили всего 31 процент респондентов на сайте испанской газеты El Mundo. А зря — выигравший войну за испанское наследство Лопетеги дважды приводил сборные Испании разных возрастов к победам на чемпионатах Европы: в 2012 году в Эстонии взял золото с командой U-19 (в финале 1:0 против Греции), через год в Израиле — уже со сборной U-21 (в финале 4:2 против Италии). В Аликанте, в матче против сборной Албании, победа в котором гарантировала испанцам участие в ЧМ-2018, играли пятеро футболистов из того золотого израильского финала: Де Хеа, Коке, Иско, Родриго, Тиаго, причем последняя тройка забила все три мяча, влетевшие в ворота албанцев.
Благодаря этому опыту Лопетеги отлично знаком с испанскими резервами с точки зрения молодежи, но его взгляд не ограничивается только возрастом игроков. Рука всегда на пульсе — 29-летний Яго Аспас в прошлом году показывал класс, впервые был вызван в сборную и тут же положил
ЗВЕЗДА
Пожалуй, максимальное притяжение (и более чем заслуженно) в составе национальной команды у болельщиков сейчас вызывает новый испанский герой — Иско. Полузащитник «Реала» проводит невероятный сезон (в его активе уже 7 голов и 3 передачи во всех турнирах), и именно на него сейчас возлагаются главные надежды клуба и сборной. Благодаря его дублю была одержана важнейшая домашняя победа над Италией, окончательно открывшая испанцам дорогу на российский чемпионат мира. В Испании его прогресс в мадридской команде напрямую приписывают доверию Лопетеги в сборной и не перестают благодарить за это баскского тренера.
СОСТАВ
Лопетеги рассчитывает на определенный костяк, не стесняясь разбавлять его новичками, которые рвутся в бой. Место в воротах пока железно забронировано за Давидом де Хеа. Центр обороны составляют бессменные антагонисты,
ТАКТИКА
Испанцы чувствуют себя комфортно, играя 4−3−3 в атакующей манере, с активными фланговыми защитниками и высоким процентом владения мяча. Время «тики-таки», за счет которой Испания побеждала в ЮАР-2010, понемногу уходит в прошлое, но ведь все новое — это хорошо забытое старое.
КАК ПРОШЛИ ОТБОР НА ЧМ?
Уверенно. Состав соперников по группе G практически не таил подводных камней — борьба должна была развернуться только между итальянцами и испанцами. Албания, Македония, Израиль и Лихтенштейн при всем желании не смогли бы конкурировать с ними. Так и произошло — Испания лавиной прошлась по аутсайдерам, но не смогла удержать победу над Италией в Турине. К сентябрю 2017-го стало очевидно — все решится в игре со «Скуадрой адзуррой» в Мадриде. 2 сентября на «Сантьяго Бернабеу» судьба путевки в Россию, по большому счету, была решена: Италия была разбита 3:0, и оставшиеся два матча превратились в формальность. В 14 матчах у руля сборной Лопетеги пока не знает поражений.