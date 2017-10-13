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18:41 (мск), источник: ТАСС

Заболотный: Сборная России получит огромный опыт в матчах с командами Испании и Аргентины

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Россияне приобретут большой опыт в контрольных играх с командами Испании и Аргентины. Такое мнение ТАСС высказал нападающий российской сборной Антон Заболотный.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) объявил, что команда Станислава Черчесова проведет матчи со сборными Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября). Игры пройдут в России.

«Это будет большой футбольный опыт, — сказал Заболотный. — Понимаю, почему были выбраны такие соперники, чтобы отработать новую тактику, проверить готовность конкурировать с лучшими сборными мира. С иранцами и южнокорейцами — одна тактика, с испанцами и аргентинцами — другая. Это две отличные сборные, интересно, как будем действовать мы и противники против нас».

Собеседник ТАСС отметил, что его не пугает предстоящее соперничество с одним из лучших игроков мира аргентинцем Лионелем Месси.

«У меня не было такого опыта (противостоять игрокам уровня Месси — прим. ТАСС), но интересовался у ребят, как это происходит. Например, разговаривал с Карницким, который выступает за сборную Белоруссии, спрашивал, как он играл против французов и голландцев (Александр Карницкий играл в двух заключительных матчах отбора ЧМ-2018, когда белорусы уступили 1:2 и 1:3 соответственно — прим. ТАСС). Сказал, что это очень высокий уровень и интересное соперничество, но подчеркнул, что можно играть со всеми. Главное — не бояться, а выкладываться на полную», — сказал 26-летний нападающий.

Российская сборная продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Испанцы и аргентинцы квалифицировались на турнир.

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