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18:26 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент РФС: Аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составами

МОСКВА, 13 октября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Команды Аргентины и Испании выставят на товарищеские матчи со сборной России по футболу сильнейшие составы. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

В пятницу было объявлено, что российские футболисты сыграют с аргентинцами 11 ноября, а с испанцами — 14 ноября. Оба матча состоятся в России.

«Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем», — сказал Анохин.

Ранее сообщалось, что игра между сборными России и Аргентины пройдет в «Лужниках», однако пока официального подтверждения данная информация не получила. «Афишировать это [проведение игры в «Лужниках"] пока не стоит, но мы на это очень надеемся. «Лужники» — это самое яркое место на футбольной карте страны, поэтому было бы хорошо сыграть именно там. Весной обязательно привезем еще топ-соперников для сборной», — отметил Анохин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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