Вице-президент РФС: Аргентинцы и испанцы сыграют со сборной России сильнейшими составами

В пятницу было объявлено, что российские футболисты сыграют с аргентинцами 11 ноября, а с испанцами — 14 ноября. Оба матча состоятся в России.

«Это очень серьезные соперники, мы хотели увидеть именно таких соперников, мы обещали их привезти. Такие матчи помогут нам качественно подготовиться к чемпионату мира. Интерес публики и так очень высокий, нам очень приятно, что Испания и Аргентина приедут в сильнейших составах, нас ждут аншлаги на этих матчах и, надеюсь, в будущем», — сказал Анохин.

Ранее сообщалось, что игра между сборными России и Аргентины пройдет в «Лужниках», однако пока официального подтверждения данная информация не получила. «Афишировать это [проведение игры в «Лужниках"] пока не стоит, но мы на это очень надеемся. «Лужники» — это самое яркое место на футбольной карте страны, поэтому было бы хорошо сыграть именно там. Весной обязательно привезем еще топ-соперников для сборной», — отметил Анохин.