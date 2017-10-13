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Сборная России проведет в ноябре товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией
МОСКВА, 13 окт —
МОСКВА, 13 окт —
Испанцы и аргентинцы отобрались в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Ранее в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с командами Южной Кореи в Москве (4:2) и Ирана в Казани (1:1). Игры прошли 7 и 10 октября соответственно.
Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва,