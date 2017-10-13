Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Эспаньол
Леванте
Футбол. Первый дивизион
14.10
Томь
Факел
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
17:10 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России проведет в ноябре товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией

МОСКВА, 13 окт — Р-Спорт. Сборная России по футболу 11 ноября встретится в товарищеском матче с командой Аргентины, а спустя три дня проведет контрольную игру со сборной Испании, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Источник: РИА "Новости"

Испанцы и аргентинцы отобрались в финальную часть чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Ранее в октябре сборная России провела два товарищеских матча — с командами Южной Кореи в Москве (4:2) и Ирана в Казани (1:1). Игры прошли 7 и 10 октября соответственно.

Первый в истории чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Грозный примет «Спартак»
Малкин спасовал перед Кучеровым: обзор дня в НХЛ
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом
МЮ готов заплатить 170 млн фунтов за игрока «Тоттенхэма»
Владимир Алешин: Смотрел, как сплавляют «Торпедо», — и плакал
Тренерский штаб ЦСКА взял на матч с «Краснодаром» 16 футболистов
Новости
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь