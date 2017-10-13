Коротаев возглавил юношескую сборную России по футболу, составленную из игроков 2003 г. р

Срок соглашения с тренером рассчитан до конца 2019 года. По информации РФС, юношеская сборная России, составленная из игроков 2003 года рождения, находится в стадии формирования, ее первые селекционные сборы запланированы на конец текущего года.

«Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России. Это очень важная и интересная работа, я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе — в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском “Зените”, столичном “Чертаново”. С командами этих школ удалось девять раз выиграть первенства России, до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов — в ноябре и декабре», — сказал Коротаев.