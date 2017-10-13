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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Про Твумаси из Обуаси

На прошлой неделе было зафиксировано событие, которое, думается, до сих пор не вызвало должной реакции со стороны футбольной общественности Казахстана — игрок «Астаны» Патрик Твумаси дебютировал в составе национальной команды Ганы.

Футболист чемпиона нашей страны теперь уже не сможет когда-нибудь выступить за первую сборную Казахстана, о чем мечтали многие отечественные любители футбола, но статус сборника одной из сильнейших команд Африки, безусловно, открывает перед спортсменом довольно заманчивые перспективы.

Родился Твумаси в Обуаси, что неподалеку от Кумаси. И это вовсе не начало какой-то ганской считалочки или шуточного стихотворения. Как говаривал незабвенный барон Мюнхгаузен: «Это гораздо больше, чем факт! Так все и было на самом деле».

Патрик появился на свет в одном городе с Джоном Менса — тем самым, что поиграл в сильнейших дивизионах чемпионатов Италии, Франции, Англии и провел около 80 поединков в составе национальной сборной Ганы. А их родной Обуаси известен тем, что в его окрестностях расположен золотой рудник — один из крупнейших в мире, разрабатываемый с XVII века. Вот так — пока земляки добывают золото на родине, Твумаси предпочитает разживаться драгоценным металлом в Казахстане. В скором времени, судя по всему, в коллекции трофеев ганца появится уже четвертая золотая медаль чемпиона нашей страны…

Очень важным моментом представляется то обстоятельство, что тренерский штаб национальной дружины весьма далекой Ганы сумел разглядеть кандидата в ее состав, следя за выступлениями Патрика именно за «Астану». Ни в юрмальском «Спартаке», ни в пермском «Амкаре» вызовов в первую сборную своей страны ганец не получал. Отсюда вывод: уровень чемпиона Казахстана привлекает серьезное внимание иностранных скаутов — даже африканских! Футболистов «Астаны» отслеживают, сильнейшая команда нашей страны интересна за рубежом.

В игрока национальной сборной Ганы Патрик Твумаси вырос именно в составе клуба из столицы нашей Родины, куда впервые пришел в 19-летнем возрасте. Он является, в немалой степени, воспитанником «Астаны». Казахстанский клуб приобрел, так скажем, полуфабрикат, из которого в столичном клубе сумели слепить исполнителя высокого уровня. И это превосходный пример грамотной работы и успешного взаимодействия сразу многих служб ФК — от селекционеров до тренерского штаба.

Что ни говори, а национальная сборная Ганы — уровень серьезный. Это одна из сильнейших национальных дружин своего континента, четырежды выигрывавшая Кубок Африканских Наций. Первая команда Ганы входит в ТОП-50 лучших национальных сборных мира, опережая в рейтинге ФИФА сборные таких государств, как Россия, Чехия, Кот-д’Ивуар, Алжир… Надев футболку игрока национальной дружины своей Родины, вингер «Астаны» встал на один уровень со звездами мирового уровня — сиявшими раньше или блистающими сейчас земляками Энтони Йебоа, Абеди Пеле, Асамоа Гьяном, Салли Мунтари, Стивеном Аппиа, Андре Айю…

Весьма показательно, что Патрик Твумаси оказался уже третьим иностранным футболистом в недолгой пока клубной истории «Астаны», который дебютировал в составе своей национальной сборной, будучи игроком команды из столицы нашей Родины. Ранее своей успешной игрой в форме чемпиона Казахстана подобных чести и признания удостаивались Марин Аничич (Босния и Герцеговина) и Неманья Максимович (Сербия). Второй из них, напомним, бороздит теперь просторы Ла Лиги в составе экипажа «Валенсии»…

Очевидно, что перерос уже уровень турнира КПЛ и Патрик Твумаси. Мало кто, наверное, удивится, если зимой, по окончании для «Астаны» футбольного сезона 2017 года, ганец отправится в один из европейских клубов — ведь живой интерес к этому футболисту проявляют в настоящее время очень серьезные потенциальные работодатели… Что ж, такой вариант развития событий выглядит в случае с игроком из Ганы как минимум логичным. И если подобный трансфер все-таки состоится, то он всего лишь в очередной раз подчеркнет статус «Астаны» как лучшего клуба Казахстана.

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