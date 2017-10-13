Главный тренер сборной Нидерландов Адвокат заявил, что покинет команду в ноябре

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В среду сборная Нидерландов обыграла команду Швеции со счетом 2:0 в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу, но не смогла попасть в финальную часть соревнований, заняв третье место в группе А. Голландцам для выхода в стыковые матчи необходимо было обыгрывать шведов с разницей в семь или более мячей.

«Королевский футбольный союз Нидерландов теперь должен найти хорошего тренера на будущее. Я останусь во главе команды до товарищеских матчей, которые пройдут в ноябре, — сказал он. — Я с удовольствием в третий раз в карьере работал в сборной».

Адвокат возглавил сборную Нидерландов 1 июня 2017 года, сменив на посту главного тренера Данни Блинда. К тому моменту голландцы занимали четвертое место в группе, набрав семь очков в пяти матчах. Ранее специалист тренировал сборную Нидерландов в 1992—1994 и 2002−2004 годах. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы — 2004, где уступила сборной Португалии.