Тренер Валерий Газзаев: Это какое-то дилетантство

Источник: РИА "Новости"

«АиФ» посмотрел товарищеские матчи в исполнении отечественной сборной и поговорил с известным тренером Валерием Газзаевым о потерянных возможностях, иностранцах на отечественных полях и попытках отобрать у России Чемпионат мира-2018.

«Не надо себя обманывать»

Владимир Полупанов, «АиФ»: — Валерий Георгиевич, несмотря на победу в матче с той же Южной Кореей, лично у меня игра нашей сборной большого оптимизма не вызывает. А у вас?

Валерий Газзаев: — Право принять у себя чемпионат мира мы получили ещё в 2010 г. За последующие 7 лет в стране было сделано много всего: построены гостиницы, дороги, аэропорты, великолепные стадионы! Россия сегодня имеет совсем другой облик. А в футболе с 2010 г., по сути, ничего не изменилось. Реформ как не было, так и нет! 4 года назад я предложил Российскому футбольному союзу (РФС) и Минспорту ввести «правило молодого игрока». Речь о том, чтобы в каждой команде премьер-лиги и первой лиги на поле выходил хотя бы один футболист не старше 20 лет. Что бы это дало? Каждая команда имела бы несколько молодых игроков (в случае травм они бы заменяли друг друга), которые регулярно выходили бы на поле и имели игровую практику. В итоге мы бы получили больше сотни футболистов, которым к 2018 г. исполнилось бы по 24−25 лет. Это был бы широкий круг кандидатов для национальной сборной. Но мы, увы, упустили эту возможность.

Честно говоря, мне немного жаль Станислава Черчесова (главный тренер сборной. — Ред.). Уже пора стабилизировать состав и готовиться к чемпионату мира, до которого всего ничего. А мы чем занимаемся? Валерий Газзаев

Проводим матчи с клубами премьер-лиги (в сентябре сборная обыграла ФК «Динамо» 3:0. — Ред.). Давайте ещё устроим спарринги с «Крыльями Советов», «Енисеем» (клубы первого дивизиона. — Ред.). Это не уровень национальной сборной. Мы не должны себя обманывать.

— Лучший результат, показанный нашей сборной, — «бронза» Евро-2008. Тогда в команде играли Аршавин, Жирков, Билялетдинов и др. — поколение, которое выросло, когда в российском чемпионате не было лимита на легионеров. С тех пор мы только и делаем, что ужесточаем этот лимит на иностранцев, однако результаты сборной всё хуже и хуже…

— Согласен, лимит тормозит развитие футбола. Наши игроки должны на равных конкурировать с лучшими зарубежными футболистами. До 2008 г. не было лимита. Тот же Алан Дзагоев вырос в условиях серьёзной конкуренции, когда в ЦСКА играли бразильцы Карвальо, Вагнер Лав. Когда наши игроки боролись за место в составах своих клубов с сильными иностранцами, тогда и был прогресс. ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА (в 2005 и 2008 гг. — Ред.), сборная показывала хорошие результаты. Сегодня этого нет. Зато шарахаемся из стороны в сторону — то один лимит на легионеров придумаем, то другой. Это дилетантский подход!

— Сборная Бельгии первой из европейских команд отобралась на чемпионат мира — 2018. При этом население этой страны всего 11 млн человек. Объясните мне, почему крохотная Бельгия может найти приличных игроков для своей национальной команды, а Россия — нет.

— Если бы уровень футбола зависел от количества жителей, то китайцы всегда были бы чемпионами мира. Однако у них никаких результатов на международной арене нет.

В первую очередь уровень сборной и ведущих клубов зависит от программы подготовки детско-юношеского футбола, от результатов молодёжных команд на чемпионатах Европы и мира. Пока у нас не будет здесь налажена работа, ситуация не изменится. Но мы, вместо того чтобы выстраивать систему подготовки, бросаемся из крайности в крайность. То приглашаем иностранных тренеров за баснословные деньги, то боремся с легионерами.

Сегодня, чтобы получить лицензию детского тренера, надо прослушать всего 72 часа лекций — и ты дипломированный специалист. Какой ты специалист, если ты даже представления не имеешь, А в футболе с 2010 г.,

«Своим надо доверять»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов | Источник: РИА

— К слову, про иностранных тренеров. Вы как-то сказали, что они нас «откровенно разводят», в лице России они «нашли кормушку». «Делая ставку на иностранца, мы унижаем и уничтожаем российскую тренерскую школу. А вместе с ней весь наш футбол». Вы правда считаете, что приглашать иностранцев тренировать сборную было ошибкой?

— Я не отказываюсь от своих слов. Для профессионального роста и конкуренции в клубном футболе можно и нужно приглашать иностранных специалистов. Но национальную сборную должен возглавлять наш тренер, который знает традиции, обычаи народа, является патриотом своей страны. Почему мы к своим людям относимся с таким пренебрежением? Мы должны любить и ценить своих специалистов, больше им доверять, а не линчевать за малейшую неудачу. От них никто не застрахован. Мой опыт показывает, что даже отношения между игроками выстраиваются совсем по-другому. К слову, за всю историю чемпионатов мира и Европы лишь одной сборной во главе с иностранцем удалось стать чемпионом Европы — команде Греции в 2004-м во главе с немцем Отто Рехагелем.

Да, Гус Хиддинк показал со сборной России результат в 2008 г. Но это скорее исключение, подтверждающее общее правило. Та же сборная с тем же самым тренером даже не попала на чемпионат мира в ЮАР в 2010 г. Валерий Газзаев

Хотя, я считаю, тогда у нас была самая сильная команда за историю современной России. Думаю, в финальной части чемпионата она могла бы показать отличный результат. Но именно тогда и началось падение нашего футбола, плоды которого мы пожинаем до сих пор.

— Грузинский политик Нино Бурджанадзе недавно заявила, что Михаил Саакашвили «работает в рамках серьёзнейшего проекта ЦРУ, призванного сорвать проведение чемпионата мира в России». На ваш взгляд, есть ли хоть минимальный шанс, что этот турнир у нас отберут?

— Я в это не верю. Начиная с 2010 г. в западных СМИ, особенно английских (ведь Англия проиграла право проведения ЧМ-2018), происходят различные информационные провокации с целью очернить российский спорт. Не стоит обращать на это внимания.

Чемпионат мира-2018

■ Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Калининграде, С. -Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге.

■ В чемпионате примут участие 32 сборные. Сборная России, как страны-организатора, автоматически имеет место в турнире. Европу представят 13 сборных, Африку — 5. Точное количество участников от Азии, Южной Америки, Северной Америки и Океании определится по итогам стыковых матчей (максимальное число команд от Азии — 5, от Южной Америки — 5, от Северной Америки — 4, от Океании — 1).

■ К 9 октября (на момент подписания номера) на чемпионат мира отобрались сборные Египта, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши.

■ Жеребьёвка турнира состоится 1 декабря 2017 г. в Москве. 32 сборные будут разбиты на 8 групп (по 4 команды в каждой). Всего на чемпионате мира будет сыграно 64 матча, из них: 48 — в групповом этапе, 16 — в плей-офф.

Дословно

Президент России Владимир Путин подшутил над президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко на заседании Совета по физической культуре и спорту.

Сергей Фурсенко: «Играя в зрелищный футбол, “Зенит” привлёк очень большое количество болельщиков на стадион. Довёл количество до 50 тысяч человек. Причём другие люди появились на стадионе — приходят семьи с детьми… Если российский футбол будет зрелищным, придёт и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того — футбол станет истинно русской игрой».