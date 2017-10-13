Тренер Валерий Газзаев: Это какое-то дилетантство
До футбольного Чемпионата мира в России осталось всего 8 месяцев.
До футбольного Чемпионата мира в России осталось всего 8 месяцев.
«АиФ» посмотрел товарищеские матчи в исполнении отечественной сборной и поговорил с известным тренером Валерием Газзаевым о потерянных возможностях, иностранцах на отечественных полях и попытках отобрать у России Чемпионат мира-2018.
«Не надо себя обманывать»
Владимир Полупанов, «АиФ»: — Валерий Георгиевич, несмотря на победу в матче с той же Южной Кореей, лично у меня игра нашей сборной большого оптимизма не вызывает. А у вас?
Валерий Газзаев: — Право принять у себя чемпионат мира мы получили ещё в 2010 г. За последующие 7 лет в стране было сделано много всего: построены гостиницы, дороги, аэропорты, великолепные стадионы! Россия сегодня имеет совсем другой облик. А в футболе с 2010 г., по сути, ничего не изменилось. Реформ как не было, так и нет! 4 года назад я предложил Российскому футбольному союзу (РФС) и Минспорту ввести «правило молодого игрока». Речь о том, чтобы в каждой команде
Честно говоря, мне немного жаль Станислава Черчесова (главный тренер сборной. — Ред.). Уже пора стабилизировать состав и готовиться к чемпионату мира, до которого всего ничего. А мы чем занимаемся?
Проводим матчи с клубами
— Лучший результат, показанный нашей сборной, — «бронза» Евро-2008. Тогда в команде играли Аршавин, Жирков, Билялетдинов и др. — поколение, которое выросло, когда в российском чемпионате не было лимита на легионеров. С тех пор мы только и делаем, что ужесточаем этот лимит на иностранцев, однако результаты сборной всё хуже и хуже…
— Согласен, лимит тормозит развитие футбола. Наши игроки должны на равных конкурировать с лучшими зарубежными футболистами. До 2008 г. не было лимита. Тот же Алан Дзагоев вырос в условиях серьёзной конкуренции, когда в ЦСКА играли бразильцы Карвальо, Вагнер Лав. Когда наши игроки боролись за место в составах своих клубов с сильными иностранцами, тогда и был прогресс. ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА (в 2005 и 2008 гг. — Ред.), сборная показывала хорошие результаты. Сегодня этого нет. Зато шарахаемся из стороны в сторону — то один лимит на легионеров придумаем, то другой. Это дилетантский подход!
— Сборная Бельгии первой из европейских команд отобралась на чемпионат мира — 2018. При этом население этой страны всего 11 млн человек. Объясните мне, почему крохотная Бельгия может найти приличных игроков для своей национальной команды, а Россия — нет.
— Если бы уровень футбола зависел от количества жителей, то китайцы всегда были бы чемпионами мира. Однако у них никаких результатов на международной арене нет.
В первую очередь уровень сборной и ведущих клубов зависит от программы подготовки
Сегодня, чтобы получить лицензию детского тренера, надо прослушать всего 72 часа лекций — и ты дипломированный специалист. Какой ты специалист, если ты даже представления не имеешь, А в футболе с 2010 г.,
«Своим надо доверять»
— К слову, про иностранных тренеров. Вы
— Я не отказываюсь от своих слов. Для профессионального роста и конкуренции в клубном футболе можно и нужно приглашать иностранных специалистов. Но национальную сборную должен возглавлять наш тренер, который знает традиции, обычаи народа, является патриотом своей страны. Почему мы к своим людям относимся с таким пренебрежением? Мы должны любить и ценить своих специалистов, больше им доверять, а не линчевать за малейшую неудачу. От них никто не застрахован. Мой опыт показывает, что даже отношения между игроками выстраиваются совсем
Да, Гус Хиддинк показал со сборной России результат в 2008 г. Но это скорее исключение, подтверждающее общее правило. Та же сборная с тем же самым тренером даже не попала на чемпионат мира в ЮАР в 2010 г.
Хотя, я считаю, тогда у нас была самая сильная команда за историю современной России. Думаю, в финальной части чемпионата она могла бы показать отличный результат. Но именно тогда и началось падение нашего футбола, плоды которого мы пожинаем до сих пор.
— Грузинский политик Нино Бурджанадзе недавно заявила, что Михаил Саакашвили «работает в рамках серьёзнейшего проекта ЦРУ, призванного сорвать проведение чемпионата мира в России». На ваш взгляд, есть ли хоть минимальный шанс, что этот турнир у нас отберут?
— Я в это не верю. Начиная с 2010 г. в западных СМИ, особенно английских (ведь Англия проиграла право проведения ЧМ-2018), происходят различные информационные провокации с целью очернить российский спорт. Не стоит обращать на это внимания.
Чемпионат мира-2018
■ Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 г. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Калининграде, С. -Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
■ В чемпионате примут участие 32 сборные. Сборная России, как
■ К 9 октября (на момент подписания номера) на чемпионат мира отобрались сборные Египта, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии,
■ Жеребьёвка турнира состоится 1 декабря 2017 г. в Москве. 32 сборные будут разбиты на 8 групп (по 4 команды в каждой). Всего на чемпионате мира будет сыграно 64 матча, из них: 48 — в групповом этапе, 16 — в
Дословно
Сергей Фурсенко: «Играя в зрелищный футбол, “Зенит” привлёк очень большое количество болельщиков на стадион. Довёл количество до 50 тысяч человек. Причём другие люди появились на стадионе — приходят семьи с детьми… Если российский футбол будет зрелищным, придёт и реклама. И наш футбол станет конкурентоспособным. Более того — футбол станет истинно русской игрой».
Владимир Путин: «Молодец, Сергей! Восемь человек иностранцев бегают за “Зенит” в Лиге Европы. И два гражданина РФ, и вратарь — три. Вот молодец!».