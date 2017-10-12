Рахимов заявил, что не вел переговоров с Австрийским футбольным союзом
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоров между российским тренером Рашидом Рахимовым и Австрийским футбольным союзом не было. Об этом ТАСС заявил сам Рахимов.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоров между российским тренером Рашидом Рахимовым и Австрийским футбольным союзом не было. Об этом ТАСС заявил сам Рахимов.
В четверг газета «Советский спорт» на своем сайте сообщила, что 52-летний специалист может возглавить сборную Австрии.
«Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут
На вопрос, были ли переговоры с австрийской федерацией, Рахимов ответил: «Еще не было ничего».
Рахимов в качестве игрока выступал за австрийские футбольные клубы на протяжении семи лет. С 1995 по 2000 год он играл за «Аустрию» (Вена), с 2000 по 2001 год — за «Адмиру Ваккер», с 2001 по 2002 год — за футбольный клуб «Рид». Тренерскую карьеру Рахимов также начал в Австрии, где с 2002 по 2004 год тренировал «Адмиру Ваккер». Последним местом работы Рахимова был грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), который он возглавлял с 2013 по 2017 год.