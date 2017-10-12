Рахимов заявил, что не вел переговоров с Австрийским футбольным союзом

Рахимов в качестве игрока выступал за австрийские футбольные клубы на протяжении семи лет. С 1995 по 2000 год он играл за «Аустрию» (Вена), с 2000 по 2001 год — за «Адмиру Ваккер», с 2001 по 2002 год — за футбольный клуб «Рид». Тренерскую карьеру Рахимов также начал в Австрии, где с 2002 по 2004 год тренировал «Адмиру Ваккер». Последним местом работы Рахимова был грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), который он возглавлял с 2013 по 2017 год.