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19:55 (мск), источник: ТАСС

Рахимов заявил, что не вел переговоров с Австрийским футбольным союзом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Переговоров между российским тренером Рашидом Рахимовым и Австрийским футбольным союзом не было. Об этом ТАСС заявил сам Рахимов.

Источник: РИА "Новости"

В четверг газета «Советский спорт» на своем сайте сообщила, что 52-летний специалист может возглавить сборную Австрии.

«Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут какие-то разговоры», — сказал Рахимов.

На вопрос, были ли переговоры с австрийской федерацией, Рахимов ответил: «Еще не было ничего».

Рахимов в качестве игрока выступал за австрийские футбольные клубы на протяжении семи лет. С 1995 по 2000 год он играл за «Аустрию» (Вена), с 2000 по 2001 год — за «Адмиру Ваккер», с 2001 по 2002 год — за футбольный клуб «Рид». Тренерскую карьеру Рахимов также начал в Австрии, где с 2002 по 2004 год тренировал «Адмиру Ваккер». Последним местом работы Рахимова был грозненский «Терек» (сейчас — «Ахмат»), который он возглавлял с 2013 по 2017 год.

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