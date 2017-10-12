Гордон Стракан покинул пост главного тренера сборной Шотландии по футболу

«Совет SFA и Гордон Стракан достигли соглашения о том, что национальной командой в преддверии отборочной кампании чемпионата Европы-2020 будет руководить другой специалист. Срок полномочий Гордона и его помощника Марка Макги заканчивается немедленно. Мы благодарим Гордона за его профессионализм и преданность делу, которые он демонстрировал во время работы с командой с 2013 года», — говорится в сообщении.