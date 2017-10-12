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19:31 (мск), источник: Р-Спорт

Гордон Стракан покинул пост главного тренера сборной Шотландии по футболу

Гордон Стракан покинул пост главного тренера сборной Шотландии по футболу после того, как команда не отобралась на чемпионат мира 2018 года в России, сообщается на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации (SFA).

Шотландцы набрали 18 очков в десяти матчах и заняли третье место в отборочной группе F европейской зоны, пропустив вперед команды Словакии (18 баллов), которой уступили по дополнительным показателям, и Англии (26).

«Совет SFA и Гордон Стракан достигли соглашения о том, что национальной командой в преддверии отборочной кампании чемпионата Европы-2020 будет руководить другой специалист. Срок полномочий Гордона и его помощника Марка Макги заканчивается немедленно. Мы благодарим Гордона за его профессионализм и преданность делу, которые он демонстрировал во время работы с командой с 2013 года», — говорится в сообщении.

Под руководством Стракана шотландцы не смогли выйти в финальную стадию чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы-2016.

Ранее 60-летний специалист тренировал английские «Ковентри Сити», «Саутгемптон», «Мидлсбро», шотландский «Селтик», который трижды привел к победе в национальном чемпионате.

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