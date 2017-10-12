Диас, выступавший за сборную Доминиканской Республики, хочет играть за Испанию
Нападающий «Лиона» и сборной Доминиканской Республики Мариано Диас хочет играть за испанскую национальную команду.
Нападающий «Лиона» и сборной Доминиканской Республики Мариано Диас хочет играть за испанскую национальную команду.
Об этом 24-летний футболист, который перешёл в «Лион» из «Реала» прошлым летом, рассказал в интервью AS.
«Мне бы очень хотелось сыграть за сборную Испании. Я буду бороться и делать всё возможное, чтобы это произошло.
24 марта 2013 года нападающий провёл за сборную Доминиканской Республики один матч и отметился голом в ворота сборной Таити, но это был товарищеский поединок.
Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, что Мариано находится в его поле зрения.
«Мы видели, как он играет. Мариано хорошо начал сезон и соответствует стандартам, которые есть в сборной Испании», — сказал Лопетеги.
В текущем сезоне нападающий «Лиона» принял участие в 10 официальных матчах за клуб и забил 6 голов.