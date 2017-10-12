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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Диас, выступавший за сборную Доминиканской Республики, хочет играть за Испанию

Нападающий «Лиона» и сборной Доминиканской Республики Мариано Диас хочет играть за испанскую национальную команду.

Об этом 24-летний футболист, который перешёл в «Лион» из «Реала» прошлым летом, рассказал в интервью AS.

«Мне бы очень хотелось сыграть за сборную Испании. Я буду бороться и делать всё возможное, чтобы это произошло. Когда-то я играл за Доминиканскую Республику, тогда это было верным решением, но теперь я хочу играть за Испанию. Это моя цель», — сказал Мариано.

24 марта 2013 года нападающий провёл за сборную Доминиканской Республики один матч и отметился голом в ворота сборной Таити, но это был товарищеский поединок.

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, что Мариано находится в его поле зрения.

«Мы видели, как он играет. Мариано хорошо начал сезон и соответствует стандартам, которые есть в сборной Испании», — сказал Лопетеги.

В текущем сезоне нападающий «Лиона» принял участие в 10 официальных матчах за клуб и забил 6 голов.

Доминиканская Республика
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