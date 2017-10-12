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15:44 (мск), источник: Советский спорт

Симулятор Черчесова. Дзагоев и еще 5 «виртуальных» футболиста сборной России

Главный тренер сборной России по футболу назвал Алана Дзагоева виртуальным футболистом.

Источник: РИА "Новости"

Алан Дзагоев — как мед в мультике про Винни-Пуха: если он есть, то его сразу нет. Футболиста замучили травмы — матч играет, три — лечится.

Вот и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в недавнем эфире телеканала «Россия 24» высказался в схожем ключе:

— Дзагоев — виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим. Дзагоев — топ футболист, мы его хотим видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной — с другими игроками, в другой атмосфере, сказал Станислав Саламович.

А ведь правда, Алан Дзагоев при Черчесове сыграл за сборную всего в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 75 минут. Это были две товарищеские встречи с Ганой и Бельгией. После этого Алан пропустил уже семь игр национальной команды, включая и Кубок конфедераций этого года.

Интересно, что у Станислава Черчесова таких «виртуальных» футболистов и без Дзагоева хватает. Мы собрали только самые явные примеры.

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Денис Черышев

Совсем недавно Денис Черышев был в составе мадридского «Реала», а Жозе Моуриньо приглашал его тренироваться с основной командой — может даже к сезону наигрывал. Позже его отдали в аренду в «Вильярреал», где он пришелся ко двору. Футболист так понравился тренерскому штабу и болельщикам, что его решили выкупить полностью.

Но у футболиста, возможно лучшего левого атакующего полузащитника России, есть один минус — высокая травматичность. Постоянные повреждения не дают ему проявить себя ни в клубе, ни в сборной России. При Станиславе Черчесове Денис Черышев не вышел в составе сборной России на поле ни разу, хотя по потенциалу вполне способен играть в основе.

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Павел Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел мамаев — один из лучших российских распасовщиков последних лет. Он же был игроком основы сборной России при Леониде Слуцком на чемпионате Европы 2016 года. При Черчесове он в сборной не играл ни разу.

Парня подкосили два фактора. Первый — знаменитая тусовка к ночном клубе в Монако с Александром Кокориным. Но, как мы видим, вызову в сборную она не мешает — Кокорин играет. Второй фактор — постоянные травмы, которые не дают хавбеку вернуться на топ-уровень и получить вызов в сборную России, хотя по потенциалу он способен быть ее лидером, особенно в условиях дефицита опорных полузащитников.

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Артем Дзюба

Самая загадочная ситуация с Артемом Дзюбой. Один из лучших российских бомбардиров последних лет при Станиславе Саламовиче провел в составе сборной России лишь один матч, в котором забил два гола — товарищеская встреча с Коста-Рикой.

Он получал вызовы в сборную России и после этого, но каждый раз ему мешали прибыть в расположение национальной команды загадочные травмы, которые, однако, никак не отрывали его от выступлений за питерский «Зенит». Потом случилась история с «усатым» жестом, за который тренер мог обидеться. Но Кокорин уже прощен, а Дзюба — пока нет. Еще один «виртуальный» футболист сборной России.

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Олег Шатов

Еще один гений паса с российским паспортом — Олег Шатов. Он даже сейчас, сыграв меньше половины матчей в чемпионате России — лучший среди российских ассистентов. Если бы не травмы…

В сборной Черчесова Шатов вышел на поле всего трижды: полный матч против Турции, 8 минут в игре с Ганой, и 56 минут во встрече с Коста-Рикой, где Олег записал на свой счет результативную передачу. C тех пор, с 9 октября прошлого года, Шатова в сборной больше не было — то нехватка игровой практики в «Зените» при Мирче Луческу, то травмы.

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Виктор Файзулин

На счету Виктора Файзулина 24 матча в составе национальной сборной. В его квалификации никто не сомневается. Вопрос — сможет ли он когда-нибудь хотя бы приблизиться к тому уровню футбола, который некогда показывал.

Проблема Файзулина — травмы. Вернее даже одна травма, которую игрок никак не может залечить. Последний его матч в составе сборной России датируется серединой ноября 2014 года, когда мы проиграли Австрии на выезде. Виктор при Слуцком не играл ни разу, не говоря уже о Черчесове.

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Бонус: Игорь Денисов

Еще один «виртуальный» футболист, который вроде и должен играть в сборной России, но не может этого сделать — опорный полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов. На его счету 54 матча за сборную России. Последняя игра — в июне 2016 года — в товарищеской встрече с Сербией, в которой Игорь Получил травму и не смог поехать на Евро-2016.

Денисов выпадает из нашего списка и включен в него в качестве бонуса по одной причине — за сборную он не играет не из-за травмы. Его просто не вызывает Станислав Черчесов. Когда речь заходит о причинах такого решения, тренер старается увести разговор в другое русло. Но все говорит о том, что игрок не попадает в сборную из-за ссоры, которая произошла между наставником и футболистом, когда они оба выступали под бело-голубым флагом московского «Динамо».

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