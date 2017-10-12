Симулятор Черчесова. Дзагоев и еще 5 «виртуальных» футболиста сборной России
Главный тренер сборной России по футболу назвал Алана Дзагоева виртуальным футболистом.
Главный тренер сборной России по футболу назвал Алана Дзагоева виртуальным футболистом.
Алан Дзагоев — как мед в мультике про Винни-Пуха: если он есть, то его сразу нет. Футболиста замучили травмы — матч играет, три — лечится.
Вот и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в недавнем эфире телеканала «Россия 24» высказался в схожем ключе:
— Дзагоев — виртуальный футболист, который по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим. Дзагоев — топ футболист, мы его хотим видеть в команде. Но он играл уже в другой сборной — с другими игроками, в другой атмосфере, сказал Станислав Саламович.
А ведь правда, Алан Дзагоев при Черчесове сыграл за сборную всего в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 75 минут. Это были две товарищеские встречи с Ганой и Бельгией. После этого Алан пропустил уже семь игр национальной команды, включая и Кубок конфедераций этого года.
Интересно, что у Станислава Черчесова таких «виртуальных» футболистов и без Дзагоева хватает. Мы собрали только самые явные примеры.
Денис Черышев
Совсем недавно Денис Черышев был в составе мадридского «Реала», а Жозе Моуриньо приглашал его тренироваться с основной командой — может даже к сезону наигрывал. Позже его отдали в аренду в «Вильярреал», где он пришелся ко двору. Футболист так понравился тренерскому штабу и болельщикам, что его решили выкупить полностью.
Но у футболиста, возможно лучшего левого атакующего полузащитника России, есть один минус — высокая травматичность. Постоянные повреждения не дают ему проявить себя ни в клубе, ни в сборной России. При Станиславе Черчесове Денис Черышев не вышел в составе сборной России на поле ни разу, хотя по потенциалу вполне способен играть в основе.
Павел Мамаев
Полузащитник «Краснодара» Павел мамаев — один из лучших российских распасовщиков последних лет. Он же был игроком основы сборной России при Леониде Слуцком на чемпионате Европы 2016 года. При Черчесове он в сборной не играл ни разу.
Парня подкосили два фактора. Первый — знаменитая тусовка к ночном клубе в Монако с Александром Кокориным. Но, как мы видим, вызову в сборную она не мешает — Кокорин играет. Второй фактор — постоянные травмы, которые не дают хавбеку вернуться на
Артем Дзюба
Самая загадочная ситуация с Артемом Дзюбой. Один из лучших российских бомбардиров последних лет при Станиславе Саламовиче провел в составе сборной России лишь один матч, в котором забил два гола — товарищеская встреча с
Он получал вызовы в сборную России и после этого, но каждый раз ему мешали прибыть в расположение национальной команды загадочные травмы, которые, однако, никак не отрывали его от выступлений за питерский «Зенит». Потом случилась история с «усатым» жестом, за который тренер мог обидеться. Но Кокорин уже прощен, а Дзюба — пока нет. Еще один «виртуальный» футболист сборной России.
Олег Шатов
Еще один гений паса с российским паспортом — Олег Шатов. Он даже сейчас, сыграв меньше половины матчей в чемпионате России — лучший среди российских ассистентов. Если бы не травмы…
В сборной Черчесова Шатов вышел на поле всего трижды: полный матч против Турции, 8 минут в игре с Ганой, и 56 минут во встрече с
Виктор Файзулин
На счету Виктора Файзулина 24 матча в составе национальной сборной. В его квалификации никто не сомневается. Вопрос — сможет ли он
Проблема Файзулина — травмы. Вернее даже одна травма, которую игрок никак не может залечить. Последний его матч в составе сборной России датируется серединой ноября 2014 года, когда мы проиграли Австрии на выезде. Виктор при Слуцком не играл ни разу, не говоря уже о Черчесове.
Бонус: Игорь Денисов
Еще один «виртуальный» футболист, который вроде и должен играть в сборной России, но не может этого сделать — опорный полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов. На его счету 54 матча за сборную России. Последняя игра — в июне 2016 года — в товарищеской встрече с Сербией, в которой Игорь Получил травму и не смог поехать на Евро-2016.
Денисов выпадает из нашего списка и включен в него в качестве бонуса по одной причине — за сборную он не играет не