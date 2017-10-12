Черчесов: Тренировочный сбор сборной России по футболу прошел на хорошем уровне
МОСКВА, 12 окт —
МОСКВА, 12 окт —
На прошлой неделе сборная России собралась вместе для проведения тренировочного сбора, в рамках которого сыграла два товарищеских матча — с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1) 7 и 10 октября соответственно. К этим играм российские футболисты готовились в УТЦ «Новогорск», который станет базой национальной команды на время домашнего чемпионата мира в 2018 году.
«Сбор прошел на хорошем уровне, если иметь в виду и базу, и поле, которое уже готово. В этом плане проблем нет. (Алан) Дзагоев пропустил очередной сбор, (Александр) Головин не смог нам помочь, (Дмитрий) Полоз выпал
Тренер отметил, что футболисты сборной России «играли с участниками чемпионата мира», «две игры — разные команды, стили похожи, но все равно они разные по характеру команды».
«И в первой, и во второй игре удались определенные вещи. Не удалось тоже — то, что планировалось. Мы, как говорится, делаем шпагат во все стороны сразу, потому что и народ новый появляется, мы их вписываем, и результат надо давать, и игру соответствующую показывать. Поэтому мы не большие любители больших перемен в играх, но так как
По словам Черчесова, «реально работы много, игр мало, времени вместе сборная проводит мало». «Как мы расставались после Кубка конфедераций — совершенно другие чувства, нежели сейчас. Они опять приехали, надо отдать должное, готовые достаточно хорошо физически, но в психологическом плане — в клубах другие требования, и в другом они обществе находятся, и опять их надо было собирать. Когда мы дольше вместе, мы больше превращаемся в команду», — заявил специалист.