Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Остались без денег РФ: глобальный кризис ждет Украину в 2019
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Зарубежный
13.10
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
13.10
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
13.10
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
13.10
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
13.10
Эспаньол
Леванте
Все события
Лукашенко устроил демарш перед Путиным на саммите СНГ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
В Москве прокомментировали требования Турции к РФ
Фоторепортажи
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
14:36 (мск), источник: Р-Спорт

Черчесов: Тренировочный сбор сборной России по футболу прошел на хорошем уровне

МОСКВА, 12 окт — Р-Спорт. Завершившийся тренировочный сбор национальной команды России по футболу прошел на хорошем уровне, заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе сборная России собралась вместе для проведения тренировочного сбора, в рамках которого сыграла два товарищеских матча — с командами Южной Кореи (4:2) и Ирана (1:1) 7 и 10 октября соответственно. К этим играм российские футболисты готовились в УТЦ «Новогорск», который станет базой национальной команды на время домашнего чемпионата мира в 2018 году.

«Сбор прошел на хорошем уровне, если иметь в виду и базу, и поле, которое уже готово. В этом плане проблем нет. (Алан) Дзагоев пропустил очередной сбор, (Александр) Головин не смог нам помочь, (Дмитрий) Полоз выпал из-за болезни в первой игре. А так, мы тоже обживаемся на новом месте. Мы много сделали за это время организационных вопросов, думаю, что это правильные шаги», — сказал Черчесов, слова которого приводит официальный канал РФС в Youtube.

Тренер отметил, что футболисты сборной России «играли с участниками чемпионата мира», «две игры — разные команды, стили похожи, но все равно они разные по характеру команды».

«И в первой, и во второй игре удались определенные вещи. Не удалось тоже — то, что планировалось. Мы, как говорится, делаем шпагат во все стороны сразу, потому что и народ новый появляется, мы их вписываем, и результат надо давать, и игру соответствующую показывать. Поэтому мы не большие любители больших перемен в играх, но так как все-таки идет подготовка и новые имена появляются, нам надо многие вещи посмотреть, чтобы воочию убедиться», — подчеркнул он.

По словам Черчесова, «реально работы много, игр мало, времени вместе сборная проводит мало». «Как мы расставались после Кубка конфедераций — совершенно другие чувства, нежели сейчас. Они опять приехали, надо отдать должное, готовые достаточно хорошо физически, но в психологическом плане — в клубах другие требования, и в другом они обществе находятся, и опять их надо было собирать. Когда мы дольше вместе, мы больше превращаемся в команду», — заявил специалист.

Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Кто приедет в Россию на ЧМ-2018 по футболу
Рекорд Овечкина не остановил «пингвинов»: обзор дня в НХЛ
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Виталий Кличко посоветовал Фьюри употреблять поменьше кокаина
Защитник не принял предложение «Спартака» о продлении контракта
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь