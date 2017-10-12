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12:35 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но сделал выводы

ТАСС, 12 октября. Нападающий санкт- петербургского «Зенита» Александр Кокорин в прошлом сезоне попал в непростую ситуацию, но смог сделать правильные выводы. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью РФС-ТВ.

Источник: РИА "Новости"

Специалист, подводя итоги товарищеских матчей с южнокорейцами (4:2) и иранцами (1:1), отметил, что при выборе состава тренерский штаб опирается не только на спортивные показатели игрока, но и на его человеческие качества. «Он должен знать и за полем, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные вещи. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого что-либо отвлекает [от футбола]. Например, какие-то вещи отвлекали того же Кокорина, и он ассоциировался непонятно с чем, но последние пару месяцев мы говорим только о том, что Кокорин забил и отдал передачу», — подчеркнул специалист.

«Никаких ключей подбирать к нему не надо, — продолжил Черчесов. — Мы работали вместе в “Динамо”, он также играл нападающего, забил 12 мячей, отдал восемь передач. Он взрослеет. В прошлом сезоне он попал в непростую ситуацию: во-первых, играл на позиции, где не до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций, потому что уровень игры не соответствовал уровню команды».

«Сейчас у него и в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда разговаривали с ним напрямую, он сделал выводы — и мы рады видеть его в команде», — заключил специалист.

В прошлом сезоне Кокорин в составе «Зенита», который тренировал румын Мирча Луческу, забил 10 голов в 38 матчах в разных турнирах. В межсезонье сине-бело-голубые сменили и руководство клуба, и главного тренера — им стал итальянец Роберто Манчини. В текущем сезоне на счету 26-летнего форварда 15 голов в 18 встречах. В октябре Кокорин был вызван в сборную впервые с ноября прошлого года.

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