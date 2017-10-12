Экс-вратарь сборной Англии Кирклэнд лечится от депрессии

«Я беспокоился, что не готов сделать следующий шаг. Поэтому сказал: “Мне нужно прекратить играть в футбол”. Сейчас мне легко говорить об этом, потому что я нашёл выход из этого состояния.



Я хочу, чтобы все знали, что нужно лишь провести беседу. Я никогда не видел выхода из этого, пока не начал говорить об этом. Был страх. Но вы рассказываете обо всём, и это помогает вам и вашей семье», — цитирует Кирклэнда The Guardian.