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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-вратарь сборной Англии Кирклэнд лечится от депрессии

Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Англии Крис Кирклэнд рассказал, что в настоящее время лечится от депрессии.

«Я беспокоился, что не готов сделать следующий шаг. Поэтому сказал: “Мне нужно прекратить играть в футбол”. Сейчас мне легко говорить об этом, потому что я нашёл выход из этого состояния.

Я хочу, чтобы все знали, что нужно лишь провести беседу. Я никогда не видел выхода из этого, пока не начал говорить об этом. Был страх. Но вы рассказываете обо всём, и это помогает вам и вашей семье», — цитирует Кирклэнда The Guardian.

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