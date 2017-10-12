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Экс-вратарь сборной Англии Кирклэнд лечится от депрессии
Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Англии Крис Кирклэнд рассказал, что в настоящее время лечится от депрессии.
Бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Англии Крис Кирклэнд рассказал, что в настоящее время лечится от депрессии.
«Я беспокоился, что не готов сделать следующий шаг. Поэтому сказал: “Мне нужно прекратить играть в футбол”. Сейчас мне легко говорить об этом, потому что я нашёл выход из этого состояния.
Я хочу, чтобы все знали, что нужно лишь провести беседу. Я никогда не видел выхода из этого, пока не начал говорить об этом. Был страх. Но вы рассказываете обо всём, и это помогает вам и вашей семье», — цитирует Кирклэнда The Guardian.