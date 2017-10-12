Есть шанс? Футбольная сборная Беларуси — в пуле «D» Лиги наций

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Через новый турнир УЕФА — Лигу наций. Дело в том, что наша команда попала в пул DЛиги наций, где компанию нам составят команды с самым низким в Европе рейтингом: Азербайджан, Македония, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино и Гибралтар.

Жеребьевкой эти 16 команд будут разделены на 4 группы по 4 команды. Внутри групп каждая сборная сыграет с каждой дома и на выезде, после чего победители пулек выйдут в плей-офф, где оспорят путевку на топ-турнир.

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Идея поощрить пропуском на чемпионат Европы не только победителей более рейтинговых дивизионов A, B, C, но и представителя D воспринимается весьма спорно. Однако для нас это, так или иначе, шанс — и за него нужно и можно цепляться.

Заслуженный тренер Беларуси Вениамин Арзамасцев, к которому обратился корреспондент SB.BY, в этом уверен:

— Если отталкиваться от качества игры нашей сборной в последних двух матчах квалификации чемпионата мира-2018, то кажется, что побороться за путевку на чемпионат Европы через Лигу наций действительно реально. Только для этого, в частности, не следует использовать схему с тремя центральными защитниками, для которой у нас нет хороших исполнителей.

Посмотрите, в последних встречах с голландцами и французами тренерский штаб избрал систему с четырьмя защитниками — и качество игры, хоть мы и уступили, стало намного лучше. Уверен, что такой системы нужно придерживаться и в дальнейшем.

— Как вы относитесь к весьма неоднозначному решению УЕФА выделить одну из путевок на Евро-2020 для представителя дивизиона D?

— Вообще идея турнира мне нравится.

Каким-то сборным Лига наций даст возможность обкатать молодых игроков, для кого-то станет едва ли не единственной возможностью отобраться на топ-турнир.

Каким бы ни было отношение к регламенту, наша сборная в любом случае должна ставить перед собой задачу пробиться на Евро через Лигу наций. Понятно же, что это будет реальнее сделать, чем через отборочный турнир чемпионата Европы. Соперники другого уровня…

При жеребьевке групповых турниров, которая пройдет 24 января следующего года, наша команда будет в 1-й корзине среди лузеров вместе с Азербайджаном, Македонией и Грузией. То есть с этими сборными белорусы могут встретиться не ранее плей-офф. Вторая корзина: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург. Третья: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта. Четвертая: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.