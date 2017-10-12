Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с России
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Ведущий Андрей Малахов основал свою телекомпанию
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Зарубежный
13.10
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Премьер-лига
13.10
Ахмат
Спартак М
Футбол. Зарубежный
13.10
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
13.10
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
13.10
Эспаньол
Леванте
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
11:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Есть шанс? Футбольная сборная Беларуси — в пуле «D» Лиги наций

Вот уж и вправду: нет худа без добра. Провал сборной Беларуси в квалификации чемпионата мира-2018 — это, конечно, неприятно. Однако теперь у нашей команды появился вполне реальный шанс отобраться на Евро-2020.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Через новый турнир УЕФА — Лигу наций. Дело в том, что наша команда попала в пул DЛиги наций, где компанию нам составят команды с самым низким в Европе рейтингом: Азербайджан, Македония, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино и Гибралтар.

Жеребьевкой эти 16 команд будут разделены на 4 группы по 4 команды. Внутри групп каждая сборная сыграет с каждой дома и на выезде, после чего победители пулек выйдут в плей-офф, где оспорят путевку на топ-турнир.

Читайте также
Футбольная сборная Беларуси попала в пул D нового турнира УЕФА — Лиги наций

Идея поощрить пропуском на чемпионат Европы не только победителей более рейтинговых дивизионов A, B, C, но и представителя D воспринимается весьма спорно. Однако для нас это, так или иначе, шанс — и за него нужно и можно цепляться.

Заслуженный тренер Беларуси Вениамин Арзамасцев, к которому обратился корреспондент SB.BY, в этом уверен:

— Если отталкиваться от качества игры нашей сборной в последних двух матчах квалификации чемпионата мира-2018, то кажется, что побороться за путевку на чемпионат Европы через Лигу наций действительно реально. Только для этого, в частности, не следует использовать схему с тремя центральными защитниками, для которой у нас нет хороших исполнителей.

Посмотрите, в последних встречах с голландцами и французами тренерский штаб избрал систему с четырьмя защитниками — и качество игры, хоть мы и уступили, стало намного лучше. Уверен, что такой системы нужно придерживаться и в дальнейшем.

— Как вы относитесь к весьма неоднозначному решению УЕФА выделить одну из путевок на Евро-2020 для представителя дивизиона D?

— Вообще идея турнира мне нравится.

Каким-то сборным Лига наций даст возможность обкатать молодых игроков, для кого-то станет едва ли не единственной возможностью отобраться на топ-турнир.

Каким бы ни было отношение к регламенту, наша сборная в любом случае должна ставить перед собой задачу пробиться на Евро через Лигу наций. Понятно же, что это будет реальнее сделать, чем через отборочный турнир чемпионата Европы. Соперники другого уровня…

При жеребьевке групповых турниров, которая пройдет 24 января следующего года, наша команда будет в 1-й корзине среди лузеров вместе с Азербайджаном, Македонией и Грузией. То есть с этими сборными белорусы могут встретиться не ранее плей-офф. Вторая корзина: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург. Третья: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта. Четвертая: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Игры групповой стадии Лиги наций состоятся с сентября по ноябрь 2018 года. А в марте 2020-го будет разыграна путевка на Евро. Победителей групп сначала ждет ½ финала, а затем финал. Прорвемся?

 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Суперрекорд СКА. Самые длинные победные серии в истории КХЛ
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Тянцзине
Биатлонисток поставят на лыжи: как спортсмены готовятся к ОИ
Виталий Кличко посоветовал Фьюри употреблять поменьше кокаина
Узбекистанский клуб намерен до 2020 года подать заявку в КХЛ
49-летний экс-нападающий сборной Англии вернется в футбол
Новости
Авто
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу Согласно отредактированному документу, инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов в любом месте на дороге
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Андрей Малахов основал телекомпанию Ведущий сам займется созданием новых проектов для ТВ
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
В моду вошли шарфы-пуховики (фото) Куда бежать за классными шапками, теплыми шарфами размером с плед и стильными перчатками — читай в нашей статье.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь