Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Черчесов назвал Дзагоева «виртуальным футболистом» сборной РФ
Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
00:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рахимов: Сборной точно пригодился бы Василий Березуцкий

Экс-защитник «Спартака» — о действиях линии обороны сборной России.

Источник: РИА "Новости"

— Как оцените игру центральных защитников в матче с Ираном?

— Если честно — не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод — Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

— Как считаете, те центральные защитники, которые вышли на поле в матче с иранцами (Кудряшов, Васин, Кутепов и Джикия), сильнейшие на данный момент?

— Тренеры выбирают из числа тех, кто на сегодняшний день соответствует уровню сборной и считается лучшим. Думаю, Черчесов руководствуется такими критериями. Но надо сказать, что прежнего опыта в обороне у нас нет. Значит, акцент должен быть сделан на групповое взаимодействие.

— Вы сказали об отсутствии опыта. Как считаете, следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким?

— В первую очередь, желание должно идти от самих Березуцких и Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился.

— Значит, стоит попросить Василия вернуться?

— Нужно понимать, почему Василий решил завершить карьеру в сборной. Возможно, он понял, что пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Ведь Березуцкий в ЦСКА до сих пор один из лидеров, проводит много матчей в основе. Хватит ли ему сил и энергии? Мы же понимаем, что с возрастом надо расставлять приоритеты. Я не могу за него решать. Все зависит только от самого игрока.

— Березуцкий до сих пор самый сильный защитник в России?

— Один из самый сильных. За плечами колоссальный опыт, который на крупных турнирах необходим.

— Нынешние защитники сборной — Джикия, Кутепов и тот же Васин смогут когда-нибудь дорасти до его уровня?

— Это покажет только время. Возможно, нужно еще просматривать защитников. Линия обороны должна быть сыграна, иметь хорошее взаимодействие. Времени не так много, но оно есть. Хотя думаю, что костяк защитников уже определен. У нас, к сожалению, нет игроков такого уровня, как Рамос или Кьеллини.

— Судя по контрольным матчам, Васина наигрывают как главного центрального защитника. Как относитесь к этой кандидатуре?

— Не стал бы выделять его одного. Не только Виктору, но и Джикии, и Кудряшову дают достаточное количество игрового времени. На данный момент Васин не может быть единоличным лидером в оборонительных построениях, необходимо хорошее групповое взаимодействие. Каждый должен соблюдать игровую дисциплину, действовать не авантюрно, а надежно.

— Подводя итог — вы опасаетесь за нашу оборонительную линию перед чемпионатом мира?

— Есть определенная настороженность. Но еще есть время. Черчесов постоянно анализирует то, что происходит. Пока паниковать и впадать в невротическое состояние не стоит.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию
Овечкин вернулся сам и вывел НХЛ на пик ее могущества
Черчесов назвал Дзагоева «виртуальным футболистом» сборной РФ
Конец победной СКА-зке. Заштатный «Сочи» остановил чемпиона
РФПЛ: оставить как есть или сократить
Капитан «Севильи» пропустит матч со «Спартаком»
Сборная РФ по баскетболу выбыла из первой десятки рейтинга ФИБА
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
«Умные» урны установят в Москве
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь