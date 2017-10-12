Рахимов: Сборной точно пригодился бы Василий Березуцкий

Источник: РИА "Новости"

— Как оцените игру центральных защитников в матче с Ираном?

— Если честно — не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод — Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

— Как считаете, те центральные защитники, которые вышли на поле в матче с иранцами (Кудряшов, Васин, Кутепов и Джикия), сильнейшие на данный момент?

— Тренеры выбирают из числа тех, кто на сегодняшний день соответствует уровню сборной и считается лучшим. Думаю, Черчесов руководствуется такими критериями. Но надо сказать, что прежнего опыта в обороне у нас нет. Значит, акцент должен быть сделан на групповое взаимодействие.

— Вы сказали об отсутствии опыта. Как считаете, следует ли вернуться в сборную Игнашевичу и Березуцким?

— В первую очередь, желание должно идти от самих Березуцких и Игнашевича. Но я считаю, что в обороне должен быть один лидер, опытный вожак, который сможет всех объединить, где-то подсказать, исправить ошибки за молодыми партнерами. Василий Березуцкий точно бы пригодился.

— Значит, стоит попросить Василия вернуться?

— Нужно понимать, почему Василий решил завершить карьеру в сборной. Возможно, он понял, что пришло время сосредоточиться на выступлениях за клуб. Ведь Березуцкий в ЦСКА до сих пор один из лидеров, проводит много матчей в основе. Хватит ли ему сил и энергии? Мы же понимаем, что с возрастом надо расставлять приоритеты. Я не могу за него решать. Все зависит только от самого игрока.

— Березуцкий до сих пор самый сильный защитник в России?

— Один из самый сильных. За плечами колоссальный опыт, который на крупных турнирах необходим.

— Нынешние защитники сборной — Джикия, Кутепов и тот же Васин смогут когда-нибудь дорасти до его уровня?

— Это покажет только время. Возможно, нужно еще просматривать защитников. Линия обороны должна быть сыграна, иметь хорошее взаимодействие. Времени не так много, но оно есть. Хотя думаю, что костяк защитников уже определен. У нас, к сожалению, нет игроков такого уровня, как Рамос или Кьеллини.

— Судя по контрольным матчам, Васина наигрывают как главного центрального защитника. Как относитесь к этой кандидатуре?

— Не стал бы выделять его одного. Не только Виктору, но и Джикии, и Кудряшову дают достаточное количество игрового времени. На данный момент Васин не может быть единоличным лидером в оборонительных построениях, необходимо хорошее групповое взаимодействие. Каждый должен соблюдать игровую дисциплину, действовать не авантюрно, а надежно.

— Подводя итог — вы опасаетесь за нашу оборонительную линию перед чемпионатом мира?