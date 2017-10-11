Футболистам юношеской сборной КНДР закрыли въезд в Австралию

Решение о запрете на въезд было принято властями Австралии из-за ядерных испытаний, проведенных КНДР. В связи с запретом на въезд отборочный раунд юношеского Кубка Азии может быть перенесен из Австралии в другую страну.

В турнире, помимо команды КНДР, должны принять участие сборные Австралии, Гонконга и Северных Марианских островов.

В конце сентября власти Малайзии запретили гражданам страны посещать КНДР, из-за чего матч отборочного раунда Кубка Азии между командами этих стран был перенесен.