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23:19 (мск), источник: ТАСС

Футболистам юношеской сборной КНДР закрыли въезд в Австралию

ТАСС, 11 октября. Правительство Австралии закрыло сборной КНДР по футболу (игроки до 19 лет) въезд в страну, где должен пройти отборочный раунд юношеского Кубка Азии. Об этом сообщает австралийский телеканал SBS.

Решение о запрете на въезд было принято властями Австралии из-за ядерных испытаний, проведенных КНДР. В связи с запретом на въезд отборочный раунд юношеского Кубка Азии может быть перенесен из Австралии в другую страну.

В турнире, помимо команды КНДР, должны принять участие сборные Австралии, Гонконга и Северных Марианских островов.

В конце сентября власти Малайзии запретили гражданам страны посещать КНДР, из-за чего матч отборочного раунда Кубка Азии между командами этих стран был перенесен.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Однако в Пхеньяне резолюции и заявления Совбеза не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность на фоне агрессивной политики Вашингтона.

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