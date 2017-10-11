Черчесов назвал Дзагоева «виртуальным футболистом» сборной России
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Сборная России 7 октября в Москве провела товарищеский матч с командой Южной Кореи (4:2), а 10 октября россияне в контрольной игре в Казани разошлись миром с командой Ирана (1:1). Дзагоев пропустил обе игры. В настоящее время футболист восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия. 2 октября Дзагоев сообщил, что
«Алан Дзагоев был вызван, сыграл с травмой против “Манчестер Юнайтед”. Травма усугубилась, он приехал, мы переговорили. Раз вы замечаете (что Дзагоев
«(Марио) Фернандеса тоже надо посмотреть и довести до того момента, когда он будет чувствовать себя вольготно. Алан играл в другой сборной с другой философией. Даже (Александра) Головина брали в команду, чтобы он был в коллективе и понимал, чем дышит команда», — добавил тренер.
Дзагоев выступает за сборную России с 2008 года и провел с тех пор за национальную команду 51 матч, забив 9 голов.