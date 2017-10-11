Черчесов назвал Дзагоева «виртуальным футболистом» сборной России

Источник: РИА "Новости"

Сборная России 7 октября в Москве провела товарищеский матч с командой Южной Кореи (4:2), а 10 октября россияне в контрольной игре в Казани разошлись миром с командой Ирана (1:1). Дзагоев пропустил обе игры. В настоящее время футболист восстанавливается после воспаления ахиллова сухожилия. 2 октября Дзагоев сообщил, что из-за травмы пропустит около шести недель.

«Алан Дзагоев был вызван, сыграл с травмой против “Манчестер Юнайтед”. Травма усугубилась, он приехал, мы переговорили. Раз вы замечаете (что Дзагоев из-за травм редко выходит на поле — ред.), то мы это тем более видим. Понятно, что есть виртуальный футболист, который по потенциалу является игроком сборной, но мы его там не видим», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

«(Марио) Фернандеса тоже надо посмотреть и довести до того момента, когда он будет чувствовать себя вольготно. Алан играл в другой сборной с другой философией. Даже (Александра) Головина брали в команду, чтобы он был в коллективе и понимал, чем дышит команда», — добавил тренер.