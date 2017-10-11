Анатолий Бышовец: После матча с Ираном оптимизма прибавилось

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«РАУШ ПОДАВИЛ МИРАНЧУКА СВОЕЙ АКТИВНОСТЬЮ».

— Ваше общее резюме по двум играм.

— Первая игра оставила двоякое впечатление. Да, была победа, была радость болельщиков. Но была и достаточно критическая оценка со стороны главного тренера, который ее дал, исходя из качества игры. А качество оставляло желать лучше. И изменения произошли. Второй тайм матча с Ираном оставил очень хорошее впечатление. Возможно, не удалось выставить основной состав с учетом травмированных игроков, но после матча с Ираном оптимизма прибавилось.

— Евгений Ловчев сетует, что мы никак не увидим основной состав. Но такое впечатление, что на игру с Ираном как раз и вышел основной состав из тех, кто сегодня в строю. В уме мы, конечно, держим Дзагоева, Глушакова и Головина. Но блекловато выглядел Алексей Миранчук, хотя на него возлагаются большие надежды.

— На счет надежд, согласен, но его Рауш подавил своей активностью. Миранчук отвечал за левую зону, и должен был страховать Рауша. Но с другой стороны, Рауш сыграл очень активно и помог организовать давление на оборону иранцев.

Когда я тренировал Южную Корею, я играл с Ираном. Мы тогда с трудом победили. Их стиль не сильно изменился — силовая борьба, жесткие единоборства. Все это мы увидели и в матче с нашей командой. Чтобы ее победить, надо выкладываться по максимуму.

— Вернемся к Миранчуку. Он самый креативный в нынешнем составе, из тех, кто в строю. И хотелось бы, чтобы он наладил взаимодействие с обоими нашими форвардами — Кокориным и Смоловым.

— Это да, но я не стал бы говорить, что сейчас стоит задача непременно определиться с основным составом. Еще есть для этого время.

«ИГНАШЕВИЧ И БЕРЕЗУЦКИЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ БЛАГОДАРНОСТИ И УВАЖЕНИЯ».

— В центральной зоне обороны опять проблемы. Кутепов и Васин ошибаются. Даже ходили разговоры, чтобы вернуть Игнашевича и Березуцкого.

— Игнашевич и братья Березуцкие очень трезво оценили свои возможности. Кроме благодарности и уважения к этим людям, других мыслей нет. Они хорошо послужили сборной. Хотя больших побед не было, но их отношение вызывает уважение.

— Так что же делать с проблемой в центральной зоне?

— Проблема есть, что показали эти два матча. Это требует непосредственной работы и поиска резервов.

— Но ведь все лучшие приглашены в сборную. Трудно сказать, что кого-то тренерский штаб оставил без внимания.

— Тренер сборной должен видеть перспективу, и если видит, то должен приглашать этого игрока даже, если он сейчас не столь ярко себя проявляет. Но это не снимает вопроса поиска новых игроков. Хотя у нас сейчас действительно серьезные проблемы с центральными защитниками, потому что в премьер-лиге на этих позициях играют преимущественно иностранцы. Вот и молодежная сборная проиграла сейчас сербам.

— Но ведь и правда больше никого нет, все реальные кандидаты приглашены Черчесовым.

— Ну если так говорить, то вообще можно больше никого не искать.

— Смолов как-то затерялся.

— Думаю, травмы и большие периоды на восстановление сказываются на оптимальности его состояния.