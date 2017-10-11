Футболисты сборных Германии и Франции проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне
МОСКВА, 11 окт —
МОСКВА, 11 окт —
Существовала предварительная договоренность о проведении товарищеской игры в эти даты. Необходимым условием был прямой выход обеих сборных на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, так как на эти сроки были назначены стыковые матчи европейских команд в отборе на мундиаль.
По итогам группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2018 в европейской зоне сборная Германии заняла первое место в группе C, а французы стали лучшими в группе A. Победители групп напрямую вышли в финальную стадию чемпионата мира.
Товарищеская игра пройдет спустя два года после матча сборных Франции и Германии на «Стад де Франс» (победа французов — 2:0) в трагический вечер терактов в Париже и близ стадиона в пригороде