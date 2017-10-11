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16:41 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборных Германии и Франции проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне

МОСКВА, 11 окт — Р-Спорт. Сборные Германии и Франции по футболу проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне, сообщается в официальном аккаунте «трехцветных» в Twitter.

Источник: Reuters

Существовала предварительная договоренность о проведении товарищеской игры в эти даты. Необходимым условием был прямой выход обеих сборных на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, так как на эти сроки были назначены стыковые матчи европейских команд в отборе на мундиаль.

По итогам группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2018 в европейской зоне сборная Германии заняла первое место в группе C, а французы стали лучшими в группе A. Победители групп напрямую вышли в финальную стадию чемпионата мира.

Товарищеская игра пройдет спустя два года после матча сборных Франции и Германии на «Стад де Франс» (победа французов — 2:0) в трагический вечер терактов в Париже и близ стадиона в пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года.

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