Футболисты сборных Германии и Франции проведут товарищеский матч 14 ноября в Кельне

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Существовала предварительная договоренность о проведении товарищеской игры в эти даты. Необходимым условием был прямой выход обеих сборных на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России, так как на эти сроки были назначены стыковые матчи европейских команд в отборе на мундиаль.

По итогам группового этапа отборочного цикла чемпионата мира-2018 в европейской зоне сборная Германии заняла первое место в группе C, а французы стали лучшими в группе A. Победители групп напрямую вышли в финальную стадию чемпионата мира.