Футбольная сборная Беларуси попала в пул D нового турнира УЕФА — Лиги наций

Источник: РИА "Новости"

Сборная Беларуси, занявшая 6-е место в квалификационной группе А, при жеребьевке будет «посеяна» в пул D вместе с еще 15 неудачниками квалификации мирового первенства: Азербайджан, Македония, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

По итогам жеребьевки, которая состоится 24 января 2018 года, команды будут разделены на 4 квартета по 4 сборные. После завершения группового этапа, который продлится с сентября 2018-го по ноябрь 2019-го, победители квартетов сыграют друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы-2020.