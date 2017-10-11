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15:55 (мск), источник: БЕЛТА

Футбольная сборная Беларуси попала в пул D нового турнира УЕФА — Лиги наций

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После окончания отборочного турнира футбольного чемпионата мира — 2018 определись составы групп нового турнира под эгидой УЕФА — Лиги наций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сборная Беларуси, занявшая 6-е место в квалификационной группе А, при жеребьевке будет «посеяна» в пул D вместе с еще 15 неудачниками квалификации мирового первенства: Азербайджан, Македония, Грузия, Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург, Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

По итогам жеребьевки, которая состоится 24 января 2018 года, команды будут разделены на 4 квартета по 4 сборные. После завершения группового этапа, который продлится с сентября 2018-го по ноябрь 2019-го, победители квартетов сыграют друг с другом в матчах плей-офф и разыграют путевку на чемпионат Европы-2020.

Лига наций создана по инициативе руководства УЕФА в качестве замены товарищеских матчей, которые в последнее время привлекали мало внимания болельщиков и не отличались высоким накалом спортивной борьбы. Теперь же у команд с невысоким рейтингом появляется дополнительная мотивация — они смогут реально претендовать на выход в финальную стадию европейского первенства.

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