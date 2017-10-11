Станислав Черчесов назвал лучший матч сборной России в 2017 году

Источник: РБК-Спорт

Лучшей игрой сборной России по футболу в 2017 году стал матч с Мексикой на Кубке конфедераций, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. По его словам, на июньском турнире сборная прибавляла от игры к игре.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 Мексика 2 Россия 1

«В каждой игре что-то было. Бельгийцам проигрывали 1:3, сравняли. Костаринцам проигрывали — сравняли, но пропустили. Я бы для себя выделил игру с Мексикой. Если раньше на больших турнирах мы с каждой игрой выглядели все хуже и хуже, здесь же мы максимально прибавляли. И сейчас на собрании команды я говорил, чтобы мы отталкивались от этого матча. Чтобы болельщики видели сборную, которая играет с таким же желанием», — рассказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная России на Кубке конфедераций не смогла выйти в плей-офф. В своей группе она выиграла у Новой Зеландии (2:0) и уступила сборным Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Россияне заняли третье место и не вышли из группы.

В матче против Мексики сборная России открыла счет на 25-й минуте. После передачи Александра Ерохина отличился Александр Самедов. Полузащитник точно пробил в дальний угол из пределов штрафной. Мексиканцы отыгрались спустя шесть минут. После навеса из центра поля никто не закрыл Нестора Араухо, и тот ударом головой подкрутил мяч над Игорем Акинфеевым.

В начале второго тайма сборная России пропустила второй мяч, хотя эпизод не должен был стать голевым. Эктор Эррера выбил мяч от своих ворот, и тот долетел до штрафной Игоря Акинфеева. Российский вратарь должен был забрать мяч, однако неправильно рассчитал дистанцию и проиграл борьбу Ирвингу Лосано, который с линии штрафной протолкнул мяч в пустые ворота. Сборная России заканчивала матч вдесятером.