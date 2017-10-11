Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топите дровами: соцсети высмеяли требования Литвы к «Газпрому»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
В самолете, летевшем из Москвы, дебошир ударил стюардессу в лицо
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги наций УЕФА
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
11Кокорин оформил дубль в третьем подряд матче Лиги Европы
15:46 (мск), источник: РБК-Спорт

Станислав Черчесов назвал лучший матч сборной России в 2017 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим для его команды в 2017 году стал матч против Мексики на Кубке конфедераций в июне.

Источник: РБК-Спорт

Лучшей игрой сборной России по футболу в 2017 году стал матч с Мексикой на Кубке конфедераций, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. По его словам, на июньском турнире сборная прибавляла от игры к игре.

Футбол
Кубок Конфедераций 2017
Группа A, 24.06.2017, 18:00
Мексика
2Россия1

«В каждой игре что-то было. Бельгийцам проигрывали 1:3, сравняли. Костаринцам проигрывали — сравняли, но пропустили. Я бы для себя выделил игру с Мексикой. Если раньше на больших турнирах мы с каждой игрой выглядели все хуже и хуже, здесь же мы максимально прибавляли. И сейчас на собрании команды я говорил, чтобы мы отталкивались от этого матча. Чтобы болельщики видели сборную, которая играет с таким же желанием», — рассказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Сборная России на Кубке конфедераций не смогла выйти в плей-офф. В своей группе она выиграла у Новой Зеландии (2:0) и уступила сборным Португалии (0:1) и Мексики (1:2). Россияне заняли третье место и не вышли из группы.

В матче против Мексики сборная России открыла счет на 25-й минуте. После передачи Александра Ерохина отличился Александр Самедов. Полузащитник точно пробил в дальний угол из пределов штрафной. Мексиканцы отыгрались спустя шесть минут. После навеса из центра поля никто не закрыл Нестора Араухо, и тот ударом головой подкрутил мяч над Игорем Акинфеевым.

Читайте также
Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался

В начале второго тайма сборная России пропустила второй мяч, хотя эпизод не должен был стать голевым. Эктор Эррера выбил мяч от своих ворот, и тот долетел до штрафной Игоря Акинфеева. Российский вратарь должен был забрать мяч, однако неправильно рассчитал дистанцию и проиграл борьбу Ирвингу Лосано, который с линии штрафной протолкнул мяч в пустые ворота. Сборная России заканчивала матч вдесятером.

На 68-й минуте второе предупреждение получил Юрий Жирков, который в верховой борьбе локтем задел соперника.

 Канделаки прокомментировала смену руководства «Матч ТВ»
Вице-президент США покинул матч НФЛ из-за акции протеста футболистов
Роналду и Месси в России. Главное о финише отбора ЧМ-2018
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Россию и Украину разведут при жеребьевке Лиги наций УЕФА
РФПЛ: оставить как есть или сократить
«Это позор для США». Что пишут в мире о последнем дне отбора ЧМ
Полузащитник «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Барселоны»
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь