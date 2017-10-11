Станислав Черчесов назвал лучший матч сборной России в 2017 году
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим для его команды в 2017 году стал матч против Мексики на Кубке конфедераций в июне.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что лучшим для его команды в 2017 году стал матч против Мексики на Кубке конфедераций в июне.
Лучшей игрой сборной России по футболу в 2017 году стал матч с Мексикой на Кубке конфедераций, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. По его словам, на июньском турнире сборная прибавляла от игры к игре.
«В каждой игре
Сборная России на Кубке конфедераций не смогла выйти в
В матче против Мексики сборная России открыла счет на 25-й минуте. После передачи Александра Ерохина отличился Александр Самедов. Полузащитник точно пробил в дальний угол из пределов штрафной. Мексиканцы отыгрались спустя шесть минут. После навеса из центра поля никто не закрыл Нестора Араухо, и тот ударом головой подкрутил мяч над Игорем Акинфеевым.
В начале второго тайма сборная России пропустила второй мяч, хотя эпизод не должен был стать голевым. Эктор Эррера выбил мяч от своих ворот, и тот долетел до штрафной Игоря Акинфеева. Российский вратарь должен был забрать мяч, однако неправильно рассчитал дистанцию и проиграл борьбу Ирвингу Лосано, который с линии штрафной протолкнул мяч в пустые ворота. Сборная России заканчивала матч вдесятером.
На 68-й минуте второе предупреждение получил Юрий Жирков, который в верховой борьбе локтем задел соперника.