Станислав Черчесов: Матч с Аргентиной? Переговоры ведутся

Источник: РИА "Новости"

Специалист отметил, что у национальной федерации есть несколько планов на разные планы на разные варианты развития событий.

— Вчера и сегодня мы с Александром Алаевым (генеральным директором РФС. — Прим. «СЭ») обсуждали этот момент (соперников по ноябрьским товарищеским матчах. — Прим. «СЭ»). Переговоры ведутся, — сказал Черчесов в интервью постоянному колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Понятно, мы были заинтересованы в том, чтобы Аргентина или попала напрямую, или не попала на чемпионат мира.

Я не так глубоко внедряюсь в этот вопрос. Моя задача — дать добро. Есть и план A, и план B, и план C. Насколько я понимаю, переговоры ведутся.