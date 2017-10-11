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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Станислав Черчесов: Матч с Аргентиной? Переговоры ведутся

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что РФС продолжает вести переговоры с потенциальными соперниками по ноябрьским контрольным матчам.

Источник: РИА "Новости"

Специалист отметил, что у национальной федерации есть несколько планов на разные планы на разные варианты развития событий.

— Вчера и сегодня мы с Александром Алаевым (генеральным директором РФС. — Прим. «СЭ») обсуждали этот момент (соперников по ноябрьским товарищеским матчах. — Прим. «СЭ»). Переговоры ведутся, — сказал Черчесов в интервью постоянному колумнисту «СЭ» Илье Казакову в эфире передачи «Футбол России» на канале «Россия 24». — Понятно, мы были заинтересованы в том, чтобы Аргентина или попала напрямую, или не попала на чемпионат мира.

Я не так глубоко внедряюсь в этот вопрос. Моя задача — дать добро. Есть и план A, и план B, и план C. Насколько я понимаю, переговоры ведутся.

Если бы Аргентина решила задачу (попадание на ЧМ-2018. — Прим. «СЭ») раньше, то вопрос бы отпал. Есть две топовые сборные. Думаю, что обе дадут добро. Аргентина — одна из них.

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