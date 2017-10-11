Сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке Лиги наций УЕФА

«Команды России и Украины не будут выступать в одной группе второго дивизиона Лиги наций УЕФА. То же самое касается сборных Армении и Азербайджана в четвертом дивизионе», — говорится в сообщении.
В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне. Во втором дивизионе выступят сборные Австрии, Уэльса, России, Словакии, Украины, Ирландии, Швеции, Северной Ирландии, Дании, Боснии и Герцеговины, Чехии и Турции.
Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года, игры состоятся в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. В двух сильнейших дивизионах команды проведут по четыре матча, в других — по четыре (в одной из групп дивизиона С) и по шесть (в остальных группах).
По итогам данной стадии победители групп в дивизионе А выйдут в финальный турнир, который пройдет в июне 2019 года в формате «Финала четырех».
В декабре 2018 года УЕФА определит среди четырех участников организатора турнира. Худшие команды в группах дивизионов А, В и С будут понижены в классе, их заменят соответственно победители групп в дивизионах В, С и D.
Лига наций была учреждена на конгрессе УЕФА весной 2014 года. Цель нового турнира — избавить сборные от товарищеских матчей, заменив их на официальные встречи с примерно равными по силе соперниками. К тому же организаторы намерены получить большой доход от продажи прав на телетрансляции. При этом призовой фонд Лиги наций еще не назван.