РФС и Федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Ирана во вторник подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Ирана во вторник подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает
От РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) Александр Алаев, со стороны Федерации футбола Ирана — генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.
«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими,
Во вторник борные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на «Казань-Арене». На гол иранца Сердара Азмуна россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза.