РФС и Федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно- технического обеспечения, судейства и других направлений», — говорится в сообщении.