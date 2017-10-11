Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цискаридзе после скандала: Можешь собирать вещи - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
Путину подарили щенка
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Все события
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
13:05 (мск), источник: ТАСС

РФС и Федерация футбола Ирана подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Ирана во вторник подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

От РФС участие в мероприятии принял генеральный директор (генеральный секретарь) Александр Алаев, со стороны Федерации футбола Ирана — генеральный секретарь Мохаммад Реза Сакет.

«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию тесного делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран. Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно- технического обеспечения, судейства и других направлений», — говорится в сообщении.

Во вторник борные России и Ирана сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел на «Казань-Арене». На гол иранца Сердара Азмуна россияне ответили точным ударом Дмитрия Полоза.

Иран
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
Колобков: Минспорт предоставляет МОК всю информацию по допинг-пробам с ОИ-2014
Определен состав 1-й корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ
Куда же без Месси: аргентинцы все же приедут в Россию на ЧМ-2018
Известен посев команд при жеребьевке стыков в отборе ЧМ в Европе
Уругвай и Колумбия отобрались на ЧМ-2018, чилийцы не пробились
Шарапова выиграла стартовый матч на турнире в Тяньцзине
Всемирная ассоциация олимпийцев предложила вживлять чипы
Полузащитник «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Барселоны»
Новости
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь