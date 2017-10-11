Футбольная сборная Беларуси в ноябре проведет гостевой спарринг с командой Армении

Заключительный спарринг сезона команда Игоря Криушенко проведет 9 ноября на Республиканском стадионе в Ереване. В прошлые годы сборные Беларуси и Армении встречались между собой шесть раз: трижды побеждали белорусы, один раз выиграли армяне, два раза соперники сыграли вничью (разница мячей 8−5 в пользу белорусов). Их последний поединок состоялся 25 марта 2016 года в армянской столице и завершился без забитых мячей — 0:0.
Обе команды неудачно провели отборочный цикл чемпионата мира-2018: сборная Беларуси финишировала последней в квалификационной группе А, футболисты Армении заняли 5-е место в группе Е, опередив только команду Казахстана.
Футболисты сборной Беларуси проиграли французам в заключительном матче квалификации ЧМ-2018 и заняли последнее место в группеХозяева поля, которым победа гарантировала выход в финальную стадию мирового первенства, сразу пошли вперед и старались как можно быстрее открыть счет.
В сентябрьском рейтинге ФИФА Беларусь занимает 77-е место, Армения находится на 83-й позиции.