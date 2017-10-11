Стали известны все соперники сборной Казахстана по футболу в Лиге наций

Определился состав четырех дивизионов в Лиге наций УЕФА по итогам отборочных матчей чемпионата мира-2018 в европейской зоне.

В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

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Дивизионы составляются исходя из положений команд в рейтинге национальных сборных УЕФА, который учитывает результаты сборных в отборочных и финальных турнирах чемпионата мира 2014 года, чемпионата Европы 2016 года, а также в квалификации ЧМ-2018.

Сборная Казахстана оказалась в дивизионе D, куда вошли национальные дружины, занимающие в рейтинге места с 40-го по 55-е. Это Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Молдова, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года, игры состоятся в традиционные даты игр сборных в международном футбольном календаре. В двух сильнейших дивизионах команды проведут по четыре матча, в других — по четыре (в одной из групп дивизиона С) и по шесть (в остальных группах).

По итогам данной стадии победители групп в дивизионе А выйдут в финальный турнир, который пройдет в июне 2019 года в формате «Финала четырех». В декабре 2018 года УЕФА определит среди четырех участников организатора турнира. Худшие команды в группах дивизионов А, В и С будут понижены в классе, их заменят соответственно победители групп в дивизионах В, С и D.

Старт Лиги наций приведет к серьезным изменениям в привычном формате отборочных циклов. Ранее квалификации крупных турниров начинались в Европе почти за два года до их старта — в сентябре каждого четного года. Из-за Лиги наций отбор на Евро-2020 начнется в марте 2019 года.

В Лиге наций будут разыграны четыре путевки на Евро-2020, в котором примут участие 24 сборные. Получить их сможет любой из участников турнира, независимо от дивизиона. Квалификация чемпионата Европы пройдет в 2019 году, жеребьевка определит 10 групп по пять-шесть сборных в каждой, по две лучшие команды выйдут в финальную стадию соревнований. Учитывая, что Евро-2020 состоится в 13 европейских городах, автоматическую путевку на правах хозяина никто не получит.

Четыре оставшихся места на чемпионате Европы будут разыграны среди 16 победителей групп всех дивизионов Лиги наций, которые в марте 2020 года примут участие в стыковых матчах, которые будут состоять из полуфиналов и финалов. Стыковые матчи состоятся внутри дивизионов, то есть путевку на Евро-2020 гарантированно получат команды из каждого дивизиона, включая слабейший.

Если команды, вышедшие в стыковые игры, ранее уже обеспечили себе участие в финальной части Евро-2020, их заменят следующая по рейтингу сборная дивизиона. Если же в дивизионе не наберется четырех команд для участия в стыковых матчах, то добор будет производиться в ближайшем по рангу дивизионе.

Ранее УЕФА утвердил формат Лиги наций. Турнир стартует в сентябре 2018 года, а его победитель станет известен в июне 2019-го.

Остальные группы выглядят следующим образом:

В дивизион А войдут сборные, занимающие с первого по 12-е места в рейтинге — это Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Дивизион будет состоять из четырех групп по три команды.

Дивизион B сформируют сборные, располагающиеся на строчках с 13-й по 24-ю — это Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. В дивизионе также будет четыре группы по три команды.