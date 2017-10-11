Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Глава Киргизии озвучил опасения, не давшие ему приехать в Россию
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
10.10
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Сборные
10.10
Россия1
Иран1
Все события
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Слова главы Чехии о плате Киеву за Крым вызвали аплодисменты
Климкин отреагировал на идею взять плату за Крым
Фоторепортажи
17Фернандеш оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
02:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России обыграла Бразилию и вышла в плей-офф ЧМ среди любителей

В третьем, решающем матче группового этапа чемпионата мира по футболу 6×6 среди любителей, который проходит в Тунисе, сборная России одолела команду Бразилии — 2:0.

Для выхода в 1/8 финала подопечным Дмитрия Смирнова необходимо было как минимум не проиграть, а победа с разницей в два и более мячей обеспечивала россиянам первое место в группе С. Голы в этом матче на свой счёт записали Ильнар Жамалетдинов (19-я минута) и Кирилл Свиридов (21).

Таким образом, Россия обеспечила себе победу в группе, не дожидаясь результата матча Боснии и Герцеговины с Сомали. 11 октября пройдут оставшиеся встречи группового этапа, а на следующий день стартует плей-офф.

Чемпионат мира по футболу 6×6. Группа С. 3-й тур
Россия — Бразилия — 2:0 (2:0)
Голы: Жамалетдинов, 19 (1:0), Свиридов, 21 (2:0).

Положение команд в группе С: 1. Россия — 6 очков (3 игры), 2. Бразилия — 6 (3), 3. Босния и Герцеговина — 3 (2), 4. Сомали — 0 (2).

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался
Сборная Франции квалифицировалась на ЧМ-2018 по футболу
Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА
Сборная Португалии отобралась на чемпионат мира по футболу
Карлуш Кейруш: Игра подтвердила, почему мы лучшие в Азии
Фуркад — Губерниеву: Устал от ваших ложных утверждений
Новости
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь