Сборная России обыграла Бразилию и вышла в плей-офф ЧМ среди любителей

Для выхода в 1/8 финала подопечным Дмитрия Смирнова необходимо было как минимум не проиграть, а победа с разницей в два и более мячей обеспечивала россиянам первое место в группе С. Голы в этом матче на свой счёт записали Ильнар Жамалетдинов (19-я минута) и Кирилл Свиридов (21).



Таким образом, Россия обеспечила себе победу в группе, не дожидаясь результата матча Боснии и Герцеговины с Сомали. 11 октября пройдут оставшиеся встречи группового этапа, а на следующий день стартует плей-офф.