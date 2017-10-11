Определились составы дивизионов футбольной Лиги наций УЕФА

Источник: AFP 2017

В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D). В каждом дивизионе будет по четыре группы, жеребьевка которых пройдет 24 января в швейцарской Лозанне.

Дивизионы составляются исходя из положений команд в рейтинге национальных сборных УЕФА, в котором Россия находится на 14-м месте (29258,15 балла). Возглавляет рейтинг команда Германии (40747,10 балла). Рейтинг учитывает результаты сборных в отборочных и финальных турнирах чемпионата мира 2014 года, чемпионата Европы 2016 года, а также в квалификации ЧМ-2018. Ноябрьские стыковые матчи за последние путевки на мировое первенство в России учитываться в рейтинге уже не будут.

Составы групп

В дивизион А войдут сборные, занимающие с первого по 12-е места в рейтинге — это Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды. Дивизион будет состоять из четырех групп по три команды.

Дивизион B сформируют сборные, располагающиеся на строчках с 13-й по 24-ю — это Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция. В дивизионе также будет четыре группы по три команды.

В дивизионе С выступят сборные, оказавшиеся в рейтинге на позициях с 25-й по 39-ю — это Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва. В этом дивизионе будет одна группа из трех команд, а также три группы — из четырех.

Дивизион D составят сборные, занимающие с 40-го по 50-е места — это Азербайджан, Македония, Грузия, Белоруссия, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар. В дивизионе будет четыре группы по четыре команды.