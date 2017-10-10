Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался

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— Насколько полезным для вас оказался первый тайм? Все было довольно грустно.

— Не согласен, что грустно. На таком уровне не бывает хорошей игры с первых минут. Мы изучили друг друга очень хорошо. Мы не давали им проявить свои качества. Они нам тоже. Игра была тактически насыщенна. Они реально к ней готовились. Не будем забывать, что по сравнению с первой игрой, у нас прошли перестановки. Но это не оправдания, а объяснение. В перерыве обсудили некоторые вещи и пошла другая игра. Гол Ирана не вытекал из логики игры. Но они сильны на контратаках, так и получилось. Игроки, которые вышли на замену усилили давление. Чуть расстроились, что игра закончилась. Еще пару минут и могли бы наиграть на победу. Это рабочая ничья. Если тот матч с Мексикой мы проиграли в Казани, то сегодня сделали шаг вперед. Хотели закончить сбор победой.

— Как оцениваете действия трех нападающих играющих всю игру, особенно Миранчука? Кажется, он немного выпадал.

— Понятно, что без мяча бегает человек не нашедший себе место. Это нормальное явление. Мы дали выйти Миранчуку с первых минут, особенно против свежего Ирана. Но он не до конца вошел игру. Во втором тайме было чуть лучше. Когда мы стали делать хорошо, что хотели, мы выпустили Полоза, который добавил.

— Значит ли, что игроки, вышедшие на замену, ближе к старту чем те, кого они заменили?

— Есть время, которое мы сегодня имеем. Сегодня октябрь. До нового года мы будем всех изучать. Сборная это сборная. Мы должны найти всем правильное применение. Если не будем давать им играть, то так и не поймём. Все зависит от состояния каждого игрока и от соперника в том числе.

— Сегодня были два варианта центральных защитников. Какой вас впечатлил больше? Что скажете по Кутепову?

— Кутепов играл больше справа нежели в середине. Последний раз он играл с «Динамо» достаточно качественно. После той игры он и вернулся в основу «Спартака». Не хотелось бы пока выставлять оценок. Мы не делаем этого и для себя. Понятно, что необходимо всем добавлять, как защитникам, так и другим игрокам. Стараемся не хвалить, но и не ругать. Идет рабочий процесс, который только-только начался. Нет ничего постоянного.