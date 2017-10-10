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23:47 (мск), источник: Советский спорт

Станислав Черчесов: Рабочий процесс только-только начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ничью в контрольном матче со сборной Ирана (1:1).

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— Насколько полезным для вас оказался первый тайм? Все было довольно грустно.

— Не согласен, что грустно. На таком уровне не бывает хорошей игры с первых минут. Мы изучили друг друга очень хорошо. Мы не давали им проявить свои качества. Они нам тоже. Игра была тактически насыщенна. Они реально к ней готовились. Не будем забывать, что по сравнению с первой игрой, у нас прошли перестановки. Но это не оправдания, а объяснение. В перерыве обсудили некоторые вещи и пошла другая игра. Гол Ирана не вытекал из логики игры. Но они сильны на контратаках, так и получилось. Игроки, которые вышли на замену усилили давление. Чуть расстроились, что игра закончилась. Еще пару минут и могли бы наиграть на победу. Это рабочая ничья. Если тот матч с Мексикой мы проиграли в Казани, то сегодня сделали шаг вперед. Хотели закончить сбор победой.

— Как оцениваете действия трех нападающих играющих всю игру, особенно Миранчука? Кажется, он немного выпадал.
— Понятно, что без мяча бегает человек не нашедший себе место. Это нормальное явление. Мы дали выйти Миранчуку с первых минут, особенно против свежего Ирана. Но он не до конца вошел игру. Во втором тайме было чуть лучше. Когда мы стали делать хорошо, что хотели, мы выпустили Полоза, который добавил.

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— Значит ли, что игроки, вышедшие на замену, ближе к старту чем те, кого они заменили?
— Есть время, которое мы сегодня имеем. Сегодня октябрь. До нового года мы будем всех изучать. Сборная это сборная. Мы должны найти всем правильное применение. Если не будем давать им играть, то так и не поймём. Все зависит от состояния каждого игрока и от соперника в том числе.

— Сегодня были два варианта центральных защитников. Какой вас впечатлил больше? Что скажете по Кутепову?
— Кутепов играл больше справа нежели в середине. Последний раз он играл с «Динамо» достаточно качественно. После той игры он и вернулся в основу «Спартака». Не хотелось бы пока выставлять оценок. Мы не делаем этого и для себя. Понятно, что необходимо всем добавлять, как защитникам, так и другим игрокам. Стараемся не хвалить, но и не ругать. Идет рабочий процесс, который только-только начался. Нет ничего постоянного.

— Почему доверили капитанскую повязки именно Смолову? Довольным им?
— У нас три вице-капитана — Глушаков, Самедов, Смолов Это было еще на Кубке конфедерации. Время идет. В первом тайме была инертная игра, но во втором, после того, как мы пропустили, он был одним из тех, кто взял на себя функции заводилы. Понятно, что он хотел забить. Не хотел его менять, но надо было выпускать чуть другого плана игрока. Заболотный лучше играет головой, да и необходима была свежесть.

Россия 1:1
Первый тайм: 0:0
Иран
10.10.2017, 19:00 Зрители: 33270 матчи: Сборные Казань Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карлуш Кейрош
Голы
74′ Дмитрий Полоз (А. Самедов, Д. Кузяев) 7
  Сердар Азмун (М. Тареми) 57′
Составы
Андрей Лунев 99
Илья Кутепов 14
Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
45′ Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
67′ Мариу Фернандес 2
Александр Самедов 19
56′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Смолов (к) 9
Антон Заболотный 11
64′ Дмитрий Тарасов 22
Далер Кузяев 8
1 Алиреза Бейранванд
3 Эхсан Хаджсафи
4 Джаляль Хоссейни (к)
8 Мортеза Пуралиганджи
11 Вахид Амири
2 Вурия Гафури 84′
23 Рамин Резаян
17 Мехди Тареми 75′
26 Акбар Имани
18 Алиреза Джаханбахш 64′
14 Саман Годдос
20 Сердар Азмун 64′
19 Каве Резаеи
6 Саид Эззатоллахи 80′
13 Рузбех Чешми
9 Омид Эбраими 90′
25 Ахмад Абдуллазаде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 1
16 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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