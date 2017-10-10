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10 октября, источник: Советский спорт

Карлуш Кейруш: Игра подтвердила, почему мы лучшие в Азии

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал контрольный матч против сборной России (1:1).

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— Это была хорошая игра и хороший урок для нас. Прекрасная возможность для того, чтобы узнать игру нашей команды. Хотим дальше совершенствоваться в подачах, в движении, в тактике, для того, чтобы быть в прекрасной форме к чемпионату мира. Я наслаждался игрой, получил удовольствие. Для меня это была честь — играть со сборной России. Во второй части матча мои игроки стали более раскрепощенными, показали более хорошую игру. В первом тайме наблюдалась некая нервозность и зажатость. Но в целом, игра стала для меня подтверждением, почему мы являемся лучшими в Азии и вышли на чемпионат мира.

— Что думаете об игре Азмуна? Почему он забивает у вас в сборной, но не забивает за клуб?
— Это молодой талантливый игрок. Как такового секрета нет. Когда мы говорим об участии в сборной, то мы воодушевляем игрока на то, чтобы у него было высокое чувство ответственности, уверенность, правильная мотивация. Игра в клубе — немного другое. Особенно для Азмуна, который в последние годы перемещался между Казанью и Ростовом. Он возьмёт вверх над давлением, которое будет над ним преобладать и вырастет в большого игрока.

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— Как состояние здоровья Азмуна? Из-за этого он был заменен?
— В нашей команде только один игрок 30 лет. Все остальные молодые ребята. Сами понимаете, у них еще нет опыта. Это часть моего плана. Ни у кого нет проблем со здоровьем. Я хотел вовлечь как можно больше игроков. Для игроков требуется адаптация к тому, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

— Возможный уход Азмуна в более классный чемпионат пойдет ему на пользу?
— Я не знаю. Это не мое дело. Я не должен заниматься этим как тренер. У всех игроков есть свое мнение. Я работаю стем же с Сердаром с 19 лет. Конечно, они могут играть в лучших чемпионатах, если смогут должным образом раскрыть свой потенциал.

— Сборная Ирана рассматривает Казань как город для проживания во время чемпионата мира?
— Моим первым вариантом было — это обосноваться здесь. Мы посмотрели условия, нам все очень понравилось. Но, к сожалению, из-за независящих от нас обстоятельств, мы не получили той поддержки, которая необходима для подготовки. Мы вынуждены будем использовать другую базу.

— Что думаете о российских болельщиках?
— Рад был видеть, как аплодируют нашей команде. Рад, как люди открыты футболу и готовы смотреть его. Фантастические условия, нет никаких нареканий в плане организации.

Россия 1:1
Первый тайм: 0:0
Иран
10.10.2017, 19:00 Зрители: 33270 матчи: Сборные Казань Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов Карлуш Кейрош
Голы
74′ Дмитрий Полоз (А. Самедов, Д. Кузяев) 7
  Сердар Азмун (М. Тареми) 57′
Составы
Андрей Лунев 99
Илья Кутепов 14
Федор Кудряшов 13
Константин Рауш 22
Александр Ерохин 21
Александр Кокорин 9
45′ Виктор Васин 5
Георгий Джикия 6
67′ Мариу Фернандес 2
Александр Самедов 19
56′ Алексей Миранчук 15
Дмитрий Полоз 7
83′ Федор Смолов (к) 9
Антон Заболотный 11
64′ Дмитрий Тарасов 22
Далер Кузяев 8
1 Алиреза Бейранванд
3 Эхсан Хаджсафи
4 Джаляль Хоссейни (к)
8 Мортеза Пуралиганджи
11 Вахид Амири
2 Вурия Гафури 84′
23 Рамин Резаян
17 Мехди Тареми 75′
26 Акбар Имани
18 Алиреза Джаханбахш 64′
14 Саман Годдос
20 Сердар Азмун 64′
19 Каве Резаеи
6 Саид Эззатоллахи 80′
13 Рузбех Чешми
9 Омид Эбраими 90′
25 Ахмад Абдуллазаде
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
10 Удары (всего) 7
5 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 1
16 Фолы 13
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Боковой судья Милован Ристич (Сербия)
Боковой судья Далибор Джурджевич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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