Карлуш Кейруш: Игра подтвердила, почему мы лучшие в Азии

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— Это была хорошая игра и хороший урок для нас. Прекрасная возможность для того, чтобы узнать игру нашей команды. Хотим дальше совершенствоваться в подачах, в движении, в тактике, для того, чтобы быть в прекрасной форме к чемпионату мира. Я наслаждался игрой, получил удовольствие. Для меня это была честь — играть со сборной России. Во второй части матча мои игроки стали более раскрепощенными, показали более хорошую игру. В первом тайме наблюдалась некая нервозность и зажатость. Но в целом, игра стала для меня подтверждением, почему мы являемся лучшими в Азии и вышли на чемпионат мира.

— Что думаете об игре Азмуна? Почему он забивает у вас в сборной, но не забивает за клуб?

— Это молодой талантливый игрок. Как такового секрета нет. Когда мы говорим об участии в сборной, то мы воодушевляем игрока на то, чтобы у него было высокое чувство ответственности, уверенность, правильная мотивация. Игра в клубе — немного другое. Особенно для Азмуна, который в последние годы перемещался между Казанью и Ростовом. Он возьмёт вверх над давлением, которое будет над ним преобладать и вырастет в большого игрока.

— Как состояние здоровья Азмуна? Из-за этого он был заменен?

— В нашей команде только один игрок 30 лет. Все остальные молодые ребята. Сами понимаете, у них еще нет опыта. Это часть моего плана. Ни у кого нет проблем со здоровьем. Я хотел вовлечь как можно больше игроков. Для игроков требуется адаптация к тому, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

— Возможный уход Азмуна в более классный чемпионат пойдет ему на пользу?

— Я не знаю. Это не мое дело. Я не должен заниматься этим как тренер. У всех игроков есть свое мнение. Я работаю стем же с Сердаром с 19 лет. Конечно, они могут играть в лучших чемпионатах, если смогут должным образом раскрыть свой потенциал.

— Сборная Ирана рассматривает Казань как город для проживания во время чемпионата мира?

— Моим первым вариантом было — это обосноваться здесь. Мы посмотрели условия, нам все очень понравилось. Но, к сожалению, из-за независящих от нас обстоятельств, мы не получили той поддержки, которая необходима для подготовки. Мы вынуждены будем использовать другую базу.