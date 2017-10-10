Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Отец «пьяного мальчика» потребовал компенсации в 10 млн руб.
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция2
Беларусь1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург1
Болгария1
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды2
Швеция0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Венгрия1
Фарерские острова0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия4
Андорра0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия2
Швейцария0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия4
Кипр0
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония1
Босния и Герцеговина2
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Греция4
Гибралтар0
Футбол. Сборные
19:00
Россия1
Иран1
Все события
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
23:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

5,5 — Кокорину за ничью с Ираном

«СЭ» детально разобрал контрольную игру национальной команды в Казани.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

РОССИЯ

ЛУНЕВ — 5,5. В первом тайме отразил два несложных удара Азмуна и Джаханбахша. После перерыва работы чуть прибавилось, и за 15 минут до конца зенитовец даже едва не пропустил мяч за шиворот. В пропущенном голе вины вратаря нет.

КУТЕПОВ — 5,0. Был неаккуратен в единоборствах, иногда терял позицию. Легко позволил себя обыграть Тареми, когда тот летел по левому флангу.

ВАСИН — 5,5. Снова не без шероховатостей отработал свои 45 минут. Проиграл единоборство Азмуну, когда форвард «Рубина» бил головой в первом тайме.

КУДРЯШОВ — 5,0. Ошибся в голевом эпизоде — понимая, что Джикия не успевает накрыть Тареми, выдернулся со своей позиции и попытался отобрать мяч у соперника. Вместо этого остался в полупозиции — и Тареми не ликвидировал, и опекаемого Азмуна оставил в одиночестве.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,0. Поначалу был активен, хотя игру не обострял — в некоторых моментах вместо передачи вперед делал пас поперек поля, что на него вообще-то не похоже. Увы, быстро сдулся и не был похож на себя.

ЕРОХИН — 6,0. Без нареканий отработал в центре. На 29-й минуте не попал в пустые ворота, хотя ему было трудно это сделать — мяч отскочил к нему неожиданно.

ТАРАСОВ — 5,5. На предматчевой пресс-конференции Черчесова спрашивали о том, куда делись опорники, и он ответил делом: железнодорожник вышел в основе. Со своими обязанностями в целом справился.

Ал. МИРАНЧУК — 5,0. Забыл о своей креативности. В первом тайме вообще ничего не придумал — отсюда и инертность команды в атаке. На исходе часа был заменен.

РАУШ — 6,5. До перерыва был самым активным в нашей сборной. В отсутствие Самедова исполнял угловые — пусть и не так опасно, как спартаковец. Зато в позиционной игре навесы Рауша были достаточно продуктивными — в частности, перед перерывом он сделал неплохую подачу в штрафную, с которой не без труда справился голкипер. Похвально, что спустя полминуты он же вынес мяч из своей штрафной, прервав разрезающую передачу иранцев.

СМОЛОВ — 5,5. Новый капитан сборной в первом тайме был не слишком заметен, а в начале второго дважды пробил из-за штрафной — плотно, но оба раза точно в руки вратарю.

КОКОРИН — 5,5. Форварду «Зенита» было трудно играть без мяча, но он ни на секунду не выключался из игры — напротив, боролся с грузными защитниками сборной Ирана. Периодически смещался на фланг, чтобы получить мяч — впереди ему этого сделать почти не давали.

ДЖИКИЯ — 5,5. Вышел на замену в перерыве. В эпизоде с голом пытался подстраховать Кутепова, мешал Тареми, боялся на нем сфолить — в итоге иранец отдал голевую передачу на Азмуна.

ПОЛОЗ — 6,5. Блестяще вышел на замену — всего за восемь минут забил гол.

КУЗЯЕВ — 6,5. Существенно разнообразил игру сборной в атаке, добавил ей скорости. Его шикарная длинная передача на Самедова запустила голевую атаку во втором тайме.

САМЕДОВ — 6,5. Освежил правый фланг, заменив довольно вялого Мариу Фернандеса. Быстро создал два момента — сначала попал в перекладину, а затем ассистировал Полозу.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 5,0. Финальные десять минут отбегал вхолостую.

ИРАН

БЕЙРАНВАНД — 5,5. Запомнился отважной игрой на выходах, хотя не всегда удачно вылетал из ворот — например, еще до перерыва он едва не сбил своего же защитника, из-за чего в штрафной произошла неразбериха, а Ерохин чуть не забил на добивании. В голе голкипера трудно винить.

ГАФУРИ — 5,0. Рауш замучил защитника на своем фланге — тот почти не бегал вперед, а лишь сосредоточился на том, чтобы выключить из игры русского немца. Безуспешно.

ХОССЕЙНИ — 6,0. Большую часть матча успешно справлялся с нападением сборной. За минуту до гола иранцев этот защитник чисто отобрал мяч у своей штрафной.

ПУРАЛИГАНДЖИ — 5,0. Как и партнер по центру обороны, почти не ошибался. Но дрогнул на 74-й минуте, когда опекаемый им Полоз отправил мяч в сетку.

ХАДЖСАФИ — 5,5. Часто бегал вперед, пользуясь командировками Фернандеса. В середине первого тайма со штрафного точно навесил на голову Азмуна, но тот не забил. Застрял, когда вся оборона исполняла искусственный офсайд — эта помарка обернулась пропущенным голом.

ЭБРАИМИ — 6,0. Выполнил большой объем работы в середине поля — и атаке помогал, и в оборону опускался регулярно.

ЭЗЗАТОЛАХИ — 6,5. Солидно отыграл в опорной зоне. Засушил полузащитников сборной России, что долгое время помогало Ирану сохранять ворота на замке.

АМИРИ — 5,5. Перехватил несколько потенциально опасных россиян, выиграл большое количество дуэлей.

ДЖАХАНБАХШ — 6,5. Постоянно перемещался по всему фронту атаки. На 21-й минуте неудачно исполнил штрафной — стенка перевела мяч на угловой. В конце первого тайма оказался в одиночестве на левом фланге и выстрелил в ближний угол. Успевал даже помогать обороне — именно с его выноса головой началась результативная атака гостей.

АЗМУН — 6,5. В середине первого тайма головой едва не замкнул подачу со «стандарта» — Лунев легко справился с ударом. Завершил начатое после перерыва, когда забил россиянам на почти родной арене.

ТАРЕМИ — 6,0. Прорыв левого полузащитника по флангу во втором тайме увенчался голом сборной Ирана. Правда, он же допустил огрех, когда забивала наша национальная команда — совсем не навязал борьбу Самедову.

РЕЗАЕИ — 5,0. В отличие от Азмуна, в атаке был почти незаметен.

ГОДДОС — 5,0. Та же история — заменил Джаханбахша, но играл на уровень хуже. В этом причины того, что Иран резко сдал по ходу второго тайма.

ИМАНИ — 5,5. Спокойно и без лишних нервов отыграл в центре поля.

ЧЕШМИ — 5,5. Помог иранцам при обороне в последнюю четверть часа.

РЕЗАЯН — 5,0. Ничем не запомнился в заключительные десять минут.

АБДУЛЛАЗАДЕ — б/о.

Испании грозит отстранение от ЧМ-2018 в России
Лунёв, Рауш и Фернандес в составе сборной. А тащит опять Самедов
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»
ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018
28-летний футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
Сборная Австралии вышла в раунд плей-офф отбора ЧМ-2018
Португалия — Швейцария. Стартовые составы
Наследники Мэттьюса и Макдэвида. Кто следующий покорит НХЛ?
Новости
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь