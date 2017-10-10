5,5 — Кокорину за ничью с Ираном

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РОССИЯ

ЛУНЕВ — 5,5. В первом тайме отразил два несложных удара Азмуна и Джаханбахша. После перерыва работы чуть прибавилось, и за 15 минут до конца зенитовец даже едва не пропустил мяч за шиворот. В пропущенном голе вины вратаря нет.

КУТЕПОВ — 5,0. Был неаккуратен в единоборствах, иногда терял позицию. Легко позволил себя обыграть Тареми, когда тот летел по левому флангу.

ВАСИН — 5,5. Снова не без шероховатостей отработал свои 45 минут. Проиграл единоборство Азмуну, когда форвард «Рубина» бил головой в первом тайме.

КУДРЯШОВ — 5,0. Ошибся в голевом эпизоде — понимая, что Джикия не успевает накрыть Тареми, выдернулся со своей позиции и попытался отобрать мяч у соперника. Вместо этого остался в полупозиции — и Тареми не ликвидировал, и опекаемого Азмуна оставил в одиночестве.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,0. Поначалу был активен, хотя игру не обострял — в некоторых моментах вместо передачи вперед делал пас поперек поля, что на него вообще-то не похоже. Увы, быстро сдулся и не был похож на себя.

ЕРОХИН — 6,0. Без нареканий отработал в центре. На 29-й минуте не попал в пустые ворота, хотя ему было трудно это сделать — мяч отскочил к нему неожиданно.

ТАРАСОВ — 5,5. На предматчевой пресс-конференции Черчесова спрашивали о том, куда делись опорники, и он ответил делом: железнодорожник вышел в основе. Со своими обязанностями в целом справился.

Ал. МИРАНЧУК — 5,0. Забыл о своей креативности. В первом тайме вообще ничего не придумал — отсюда и инертность команды в атаке. На исходе часа был заменен.

РАУШ — 6,5. До перерыва был самым активным в нашей сборной. В отсутствие Самедова исполнял угловые — пусть и не так опасно, как спартаковец. Зато в позиционной игре навесы Рауша были достаточно продуктивными — в частности, перед перерывом он сделал неплохую подачу в штрафную, с которой не без труда справился голкипер. Похвально, что спустя полминуты он же вынес мяч из своей штрафной, прервав разрезающую передачу иранцев.

СМОЛОВ — 5,5. Новый капитан сборной в первом тайме был не слишком заметен, а в начале второго дважды пробил из-за штрафной — плотно, но оба раза точно в руки вратарю.

КОКОРИН — 5,5. Форварду «Зенита» было трудно играть без мяча, но он ни на секунду не выключался из игры — напротив, боролся с грузными защитниками сборной Ирана. Периодически смещался на фланг, чтобы получить мяч — впереди ему этого сделать почти не давали.

ДЖИКИЯ — 5,5. Вышел на замену в перерыве. В эпизоде с голом пытался подстраховать Кутепова, мешал Тареми, боялся на нем сфолить — в итоге иранец отдал голевую передачу на Азмуна.

ПОЛОЗ — 6,5. Блестяще вышел на замену — всего за восемь минут забил гол.

КУЗЯЕВ — 6,5. Существенно разнообразил игру сборной в атаке, добавил ей скорости. Его шикарная длинная передача на Самедова запустила голевую атаку во втором тайме.

САМЕДОВ — 6,5. Освежил правый фланг, заменив довольно вялого Мариу Фернандеса. Быстро создал два момента — сначала попал в перекладину, а затем ассистировал Полозу.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 5,0. Финальные десять минут отбегал вхолостую.

ИРАН

БЕЙРАНВАНД — 5,5. Запомнился отважной игрой на выходах, хотя не всегда удачно вылетал из ворот — например, еще до перерыва он едва не сбил своего же защитника, из-за чего в штрафной произошла неразбериха, а Ерохин чуть не забил на добивании. В голе голкипера трудно винить.

ГАФУРИ — 5,0. Рауш замучил защитника на своем фланге — тот почти не бегал вперед, а лишь сосредоточился на том, чтобы выключить из игры русского немца. Безуспешно.

ХОССЕЙНИ — 6,0. Большую часть матча успешно справлялся с нападением сборной. За минуту до гола иранцев этот защитник чисто отобрал мяч у своей штрафной.

ПУРАЛИГАНДЖИ — 5,0. Как и партнер по центру обороны, почти не ошибался. Но дрогнул на 74-й минуте, когда опекаемый им Полоз отправил мяч в сетку.

ХАДЖСАФИ — 5,5. Часто бегал вперед, пользуясь командировками Фернандеса. В середине первого тайма со штрафного точно навесил на голову Азмуна, но тот не забил. Застрял, когда вся оборона исполняла искусственный офсайд — эта помарка обернулась пропущенным голом.

ЭБРАИМИ — 6,0. Выполнил большой объем работы в середине поля — и атаке помогал, и в оборону опускался регулярно.

ЭЗЗАТОЛАХИ — 6,5. Солидно отыграл в опорной зоне. Засушил полузащитников сборной России, что долгое время помогало Ирану сохранять ворота на замке.

АМИРИ — 5,5. Перехватил несколько потенциально опасных россиян, выиграл большое количество дуэлей.

ДЖАХАНБАХШ — 6,5. Постоянно перемещался по всему фронту атаки. На 21-й минуте неудачно исполнил штрафной — стенка перевела мяч на угловой. В конце первого тайма оказался в одиночестве на левом фланге и выстрелил в ближний угол. Успевал даже помогать обороне — именно с его выноса головой началась результативная атака гостей.

АЗМУН — 6,5. В середине первого тайма головой едва не замкнул подачу со «стандарта» — Лунев легко справился с ударом. Завершил начатое после перерыва, когда забил россиянам на почти родной арене.

ТАРЕМИ — 6,0. Прорыв левого полузащитника по флангу во втором тайме увенчался голом сборной Ирана. Правда, он же допустил огрех, когда забивала наша национальная команда — совсем не навязал борьбу Самедову.

РЕЗАЕИ — 5,0. В отличие от Азмуна, в атаке был почти незаметен.

ГОДДОС — 5,0. Та же история — заменил Джаханбахша, но играл на уровень хуже. В этом причины того, что Иран резко сдал по ходу второго тайма.

ИМАНИ — 5,5. Спокойно и без лишних нервов отыграл в центре поля.

ЧЕШМИ — 5,5. Помог иранцам при обороне в последнюю четверть часа.

РЕЗАЯН — 5,0. Ничем не запомнился в заключительные десять минут.