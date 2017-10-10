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23:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — Иран: грустно. Почти

борная России отыгралась в незрелищном матче с Ираном, большая часть которого навевала тоску.

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НА ТРИБУНЫ — ПО СТУДЕНЧЕСКОМУ

В момент стартового свистка количество зрителей, пришедших на «Казань Арену», вызвало чувство стыда. Заполнить один из лучших стадионов России не удалось даже несмотря на то, что тысячи билетов распространялись безвозмездно — среди студентов, школьников, бюджетников и учащихся спортивных школ. По моим данным, невысокий спрос был на обе октябрьские встречи — и глава РФС волевым решением скомандовал наполнить арены любыми возможными способами (которые не запрещены законом). В Москве сработало — в том числе, думаю, благодаря выходному дню. Казань же, помимо рабочего вторника, подвела нефутбольность — глупо ждать рекорда посещаемости от города, где умудрялись не собрать аншлаги и в годы чемпионства «Рубина», и во время приезда «Барселоны» или «Интера». По моей информации, на игру Россия — Иран в конце прошлой недели распродали не более 8 тысяч мест. Полагаю, это связано не только с отсутствием интереса к контрольным матчам, но с ценами — 900−1200 рублей.

За пару часов до стартового свистка в кассы выкинули билеты за 300. К тому моменту возле главной входной группы уже тусовались студенты. Старосты стыдливо мусолили в руках пачки билетов и списки тех, кому нужно раздать и чье присутствие зафиксировать. Поскольку не каждого знали в лицо, был шанс пройти на халяву. Ни мне, ни нашему спецкору Дмитрию Зеленову это не удалось — мы показались подозрительными и слишком старыми. А вот коллеге из другого СМИ (он юн, а выглядит вообще на 18) в работе над «гарнирной репортажиной» удалось выцепить «пригласительный» без большого труда — под реющим флагом «Технологического университета».

…И ИЗ КАЗАРМЫ

Ситуацию удалось исправить к концу первого тайма — посещаемость из позорной стала приемлемой. Один из секторов центральной трибуны С почти целиком заполнили солдаты. Словно кто-то произнес волшебное «ахалай-махалай», и народ вдруг хлынул потоком — очевидно, что людей подвозили целыми трудовыми коллективами. У организаций закончился рабочий день. К счастью, они почти ничего не пропустили — про первый тайм особенно нечего написать или сказать. Ушли, кстати, многие при счете 1:1 минут за 10−20 до финального свистка. Полчаса добровольно-принудительного пребывания на футболе кому-то показалось вполне достаточным.

Большой проблемы в бесплатной раздаче билетов нет. Тут, как говорится, или шашечки, или ехать — вам чего надо, поддержку для сборной или честные пустые трибуны? Лично я за первое. Заодно люди нормально время проведут, сплотятся с коллегами по работе, кто-то потом захочет прийти на стадион уже за собственные деньги. Солдаты, опять-таки, на свежий воздух вырвутся из казарм.

Пугает реализация. Ну зачем вот эта вся маскировка? Тайная раздача под покровом ночи. Студентики с дрожащими руками, шугающиеся шпионов — казалось, что они предлагают не билеты на футбольчик, а американские паспорта или обменять красные бумажки на зеленые, как в советские годы, когда сажали за спекуляцию валют. Но правду не вырубишь топором дровосека — все всё узнают, так или иначе. Как по мне, правильнее было бы поступить, как в свое время Сергей Фурсенко — открыто объявить о раздаче бесплатных билетов. Тогда удалось на лишенную турнирной ценности игру с Андоррой (команда Дика Адвоката к тому моменту уже отобралась на чемпионат Европы) собрать чуть ли не 60 000 человек. Зато сейчас можно будет отчитаться наверху — арена заполнена на столько-то процентов, реализовано столько-то десятков тысяч, Россия — наифутбольнейшая страна. Официальная статистика — 33270 человек. Сравните это число с фотографиями и видеороликами, опубликованными в моем твиттере во время игры, и сами сделайте выводы.

ПОИСКИ ЧЕРЧЕСОВА

Теперь — непосредственно о футболе. Станислав Черчесов и его игроки, к счастью, не имеют прямого отношения к билетной программе. Вот несколько ключевых вещей, которые надо знать:

1. Замены (Черчесов не любит слова «ротация») коснулись прежде всего конкурентных позиций — там, где пока нет явных первых номеров. На краях новички ожидаемо вышли вместо старожилов — Фернандес и Рауш, а не Самедов и Жирков. Здесь у Черчесова будет наиболее сложный выбор, ведь Александр и Юрий — надежные и верные бойцы. Кроме того, перемены коснулись мест в полузащите и группе атаки — однако в отсутствие Дзагоева, Глушакова, Зобнина и Головина есть ощущение, что битва здесь идет скорее за место в заявке, чем за основной состав.

2. Акинфееву дали отдохнуть, предоставив практику Луневу — однако я уверен, что Игорь остается железным первым номером сборной. Вообще, вратарская бригада на ЧМ-2018 будет именно такой: лидер сегодняшнего дня, фаворит завтрашнего и позитивный надежный «дядька» Габулов.

3. Паузу дали и Джикии. Этот ход Черчесова — тонкий. На мой взгляд, он подчеркивает следующее: позиции Георгия в тройке центральных защитников самые крепкие, а Кутепов будет рассматриваться как потенциальный футболист основного состава, если Васин и Кудряшов еще сильнее ухудшат качество своей игры либо выйдут из строя по каким-либо причинам. Эту теорию подкрепила единственная замена в перерыве: Джикия вместо Васина с уходом Кутепова на место «центрального центрального». Илья стал чаще выходить на поле в «Спартаке» (и ему благоволит Черчесов: по моим данным, изначально, то есть больше года назад Станислав Саламович рассчитывал на тройку Кутепов — Василий Березуцкий — Новосельцев, но жизнь внесла большие коррективы), а Васин совершает чрезмерное количество необоснованных результативных ошибок. Виктору надо приходить в себя, чтобы не потерять место в основе сборной.

4. Тактическая схема сборной с верхотуры выглядела как 3−4−2−1 (или 5−2−3), то есть выдвинутого на острие Смолова обрамляли Алексей Миранчук слева и Кокорин справа. Черчесов продолжает искать оптимальную расстановку команды и позиции Смолова с Кокориным, чтобы по-максимуму использовать их сильные стороны. Отмечу, что расположение Кокорина в полуфланге существенно отличается от его роли в сборной-2016 Леонида Слуцкого. Тогда Саше приходилось отрабатывать назад, добегая аж до своей штрафной — сейчас под ним совершенно иной уровень подстраховки.

30 МИНУТ ОПТИМИЗМА

Сама игра, к сожалению, со всех сторон получилась грустной. Она вряд ли вдохновила студентов и солдат — в следующий раз те предпочтут другое времяпрепровождение. Популяризировать футбол можно и нужно, в том числе, с помощью яркого футбола, а не только за счет бесплатных билетов. Но у сборной России, в отличие от встречи с корейцами, матч не получился. Впрочем, тренерский штаб наверняка ставил определенные тактические задачи перед футболистами и получил очередную порцию пищи для размышления перед ЧМ-2018.

Целый час шла омерзительно-ничейная игра. С обеих сторон нулевая — во всех смыслах этого слова. А ведь встречались две сборные-участницы чемпионата мира-2018. Гол форварда «Рубина» Азмуна не вытекал из логики матча и в то же время выглядел заслуженным наказанием для хозяев за аморфность. В конечной фазе иранской атаки отличились Джикия (упустил автора голевой передачи), Кутепов (был непонятно где) и Рауш (не перехватил мяч у Азмуна).

Тут наша сборная наконец-то возбудилась. В заключительные 30 минут ее игра понравилась — только следовало так действовать сразу. Сравняли счет в итоге с третьей попытки. Сначала был удар Смолова, который неожиданно получил капитанскую повязку. Затем — шальное попадание Самедова в перекладину. А забил Полоз с паса Самедова — так сработали сразу две замены Черчесова. Очередное подтверждение тому, о чем я писал перед игрой — порой доверие творит чудеса. Самедову нелегко в конкуренции с Фернандесом, а Полоз при его нынешнем положении резервиста в «Зените» — в принципе не самая очевидная кандидатура. Однако Александр второй матч подряд провел лучше и, главное, результативнее бразильца, а Дмитрий забил — что еще нужно от форварда? Так сработали сразу ТРИ замены Черчесова: ведь отличный предголевой пас на Самедова выполнил Кузяев, вышедший вместо Тарасова.

Главный тренер строит сборную, где надежным воинам отдается предпочтение перед звездами российского разлива и где даже самые сильные по российским меркам исполнители должны учитывать интересы команды и встраиваться к нее. В целом, это работает.

К сожалению, довести матч до победы не удалось, хотя наша сборная создавала полумоменты. Впрочем, будем оптимистами: если представить, что состоялось две игры ЧМ-2018, против Кореи и Ирана, то у России уже было бы четыре очка. Позитивненько! Жалко, что нам в группе точно не попадутся сразу две команды из Азии.

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