Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Лунев и Рауш — в «старте» сборной России на матч против Ирана
Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против Ирана.
Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против Ирана.
С первых минут на поле выйдет нападающий Федор Смолов, который выведет национальную команду с капитанской повязкой.
Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Мариу Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Миранчук, Смолов, Кокорин.
Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.
Матч Россия — Иран пройдет сегодня, 10 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.