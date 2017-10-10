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17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лунев и Рауш — в «старте» сборной России на матч против Ирана

Тренерский штаб сборной России определился с составом на контрольный матч против Ирана.

С первых минут на поле выйдет нападающий Федор Смолов, который выведет национальную команду с капитанской повязкой.

Россия: Лунев, Кутепов, Васин, Кудряшов, Мариу Фернандес, Тарасов, Ерохин, Рауш, Миранчук, Смолов, Кокорин.

Запасные: Акинфеев, Габулов, Джикия, Гранат, Нойштедтер, Жирков, Кузяев, Смольников, Оздоев, Самедов, Заболотный, Полоз.

Матч Россия — Иран пройдет сегодня, 10 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

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