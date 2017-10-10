Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
«Мы русские, ехали в штаб»: второе видео с казаками в плену ИГ
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
«Заряжал» воду, исцелял через экран: архивные фото Чумака в 90-е
Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Россия
Иран
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Франция
Беларусь
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Люксембург
Болгария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Нидерланды
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Венгрия
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Латвия
Андорра
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Бельгия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Эстония
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Греция
Гибралтар
Все события
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018
28-летний футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Как понять, что вам пора к ЛОРу
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
10Сборная России обыграла Южную Корею в Москве
13:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России сыграет против Ирана в красной форме

Футболисты сборной России выйдут на товарищеский матч с Ираном в красной форме.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере». Вратарский комплект — зелёный.

Футболисты сборной Ирана сыграют в белых футболках, а вратарская экипировка полностью чёрного цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч Россия — Иран состоится 10 октября и пройдёт на стадионе «Казань-Арена». Начало — в 17:00 мск.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Вашингтон»
ФИФА: ни Самару, ни другой город не лишат матчей ЧМ-2018
28-летний футболист перенес инфаркт во время матча Кубка Франции
Шевченко объяснил провал Украины в отборе на ЧМ-2018
Исландия. Сборная, которую любят все
Новости
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь