Самая известная российская спортсменка прекрасно одета всегда, даже в пылу борьбы на кортах
Сборная России сыграет против Ирана в красной форме
Футболисты сборной России выйдут на товарищеский матч с Ираном в красной форме.
Футболисты сборной России выйдут на товарищеский матч с Ираном в красной форме.
Об этом говорится на официальной странице национальной команды в «Твиттере». Вратарский комплект — зелёный.
Футболисты сборной Ирана сыграют в белых футболках, а вратарская экипировка полностью чёрного цвета.
Матч Россия — Иран состоится 10 октября и пройдёт на стадионе «Казань-Арена». Начало — в 17:00 мск.