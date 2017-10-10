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10:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Футбол у него в крови»: сборная России помогла болельщику стать ближе к мечте

КАЗАНЬ, 10 окт — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Болельщик казанского «Рубина» Дмитрий Корчагин стал самой обсуждаемой персоной перед товарищеским матчем сборных России и Ирана по футболу, который состоится во вторник в столице Татарстана. Юноша изменил свою жизнь, написав письмо российским футболистам.

Источник: РИА "Новости"

ПИСЬМО В СБОРНУЮ РОССИИ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказывал, что в детстве написал не один десяток писем в школу московского «Спартака». В конце концов, мечта парня из Набережных Челнов сбылась. В составе «красно-белых» он впервые сыграл в Лиге чемпионов и завоевал золотую медаль чемпионата России.

20-летний Дмитрий Корчагин тоже из Татарстана, и он тоже любит футбол, но из-за детского церебрального паралича (ДЦП) реализовать свои желания на поле ему не удалось. Перед Кубком конфедераций он написал письмо игрокам сборной России и рассказал, что хотел бы стать футбольным менеджером. Прошло всего несколько месяцев, и Дмитрий приблизился к своей мечте.

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С футболистами сборной России он познакомился в Казани в июне 2017-го. Перед ключевым матчем Кубка конфедераций с мексиканцами в команде нашли время встретиться с болельщиком на тренировке и подарили ему мяч с автографами.

В начале октября, за день до товарищеской игры со сборной Ирана на «Казань Арене» главный тренер российской команды Станислав Черчесов приветствовал Дмитрия как старого друга, а Юрий Жирков, улыбаясь, расспрашивал о его самочувствии. Через несколько минут к юноше подошли представители пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) и сделали предложение, от которого, как он скажет сам, было невозможно отказаться.

«Мы помним об этом человеке, который безгранично любит футбол, и решили уделить ему внимание, чем-то увлечь. Предварительно принято решение, что он станет автором или блогером для официальных ресурсов РФС. Будем прорабатывать футбольные темы, которые ему ближе. Будем стараться использовать его увлеченность футболом в своих целях», — рассказал агентству «Р-Спорт» руководитель пресс-службы РФС Игорь Владимиров.

Дмитрий отреагировал спокойно, но можно представить, как сильно его переполняли эмоции. «Конечно, я счастлив. Буду рад приступить к работе уже на матче Россия — Иран», — заявил будущий автор материалов сайта РФС, после чего он отправился к кромке поля следить за тренировавшимися футболистами. Подготовка к матчу началась.

МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ФУТБОЛОМ

Источник: РИА "Новости"

«На футбол Диму “подсадил” папа еще в раннем детстве. Можно сказать, футбол у него в крови. Иногда даже слишком много футбола, как мне кажется, но он так не считает», — рассказала агентству «Р-Спорт» Наталья Корчагина, мать Дмитрия.

«Предложение от РФС для нас стало большой неожиданностью. Нас просто пригласили на “Казань Арену”, и я еще Диме говорю: “Неужели тебе матча мало?” А ему все интересно. Он много анализирует, за всем внимательно наблюдает. Он говорил, что хотел стать футбольным менеджером, но мне кажется, в глубине души у него была мечта писать о футболе. Если все получится, я буду очень рада», — отметила она.

Болельщики, которые постоянно ходят на домашние матчи казанского «Рубина», знакомы с Дмитрием давно. Каким бы сильным ни был мороз в дни игр казанской команды в ноябре или декабре, Корчагин всегда на стадионе, всегда рядом с теми, за кого переживает с детства.

«За “Рубин” Дима болеет более 10 лет. Примерно в это время он начал смотреть за футболом не просто как зритель, а стал пытаться разбираться. Выучил имена всех игроков, знал, кто как играет, — говорит Наталья Корчагина. — Я по возможности отправляю его на стадион вместе с папой — там бывает слишком холодно (смеется). Но когда папа не может идти с Димой, то в любое время дня и ночи, в любую погоду я готова быть с ним».

«ДИМА НЕ ПОДВЕДЕТ»

Футбол — не единственное увлечение Дмитрия Корчагина. Он студент колледжа Университета управления ТИСБИ, изучает юриспруденцию и думает о том, где продолжит обучение в дальнейшем.

«Когда Дима понял, что не сможет самостоятельно передвигаться, то начал думать, кем станет в будущем. Ему нравится юриспруденция, учится на отлично, но, конечно, его мечта — футбольный менеджмент. Я не представляю, что это за работа, но он много читал об этом, говорил, что в Москве есть академия, в которой этому обучают. Он очень хотел бы учиться там и, надеюсь, у него все получится», — продолжает Наталья.

Футбол
Товарищеские матчи 2017
10.10.2017, 19:00
Россия
-Иран-

«Сама удивляюсь, как ему хватает времени и на учебу, и на футбол. Кстати, сегодня ему пришлось прогулять занятия (смеется), но один раз можно. Но он очень ответственный. За сайт РФС можно не переживать. Дима не подведет», — добавила она.

Как бы ни завершилась игра футбольных сборных России и Ирана в Казани, как минимум один человек уйдет со стадиона счастливым. Точнее два. Лицо Натальи при виде улыбающегося сына расцветает, и о трудностях, которые пришлось пережить их семье, вспоминать не хочется.

«Когда мой сын счастлив, мне тоже хорошо. Иногда я говорю Диме, что я его руки и ноги, — говорит Наталья. — Мне приходилось слышать от людей: «У тебя жизни своей нет. Ты все время с ним». А я отвечаю: «Для меня сын — это моя жизнь».

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