Александр Головин: Хочу уехать следующим летом. Англия на уме
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в интервью телеканалу «Вести-24» рассказал о желании сменить клуб в летнее трансферное окно.
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в интервью телеканалу «Вести-24» рассказал о желании сменить клуб в летнее трансферное окно.
ХОТЕЛОСЬ БЫ СЫГРАТЬ УЖЕ В КРАСНОДАРЕ
— Как себя чувствуете?
— Прогресс идет. Лечился все это время, пока находился в сборной. Думаю, через
— Сейчас тренируетесь по облегченной программе?
— Да, конечно. После травмы два дня не бегал — было только лечение. А потом пробежки и тренажерный зал. Полный матч хотелось бы сыграть уже в Краснодаре в следующем туре. Но не могу загадывать.
— Полтора года играете без остановки. Не накопилась усталость?
— Нет, усталости никакой нет. Я молодой футболист, нужно много играть. Чем больше — тем лучше.
— Матч с «Манчестер Юнайтед» забылся уже или вспоминаете?
— Были уже такие примеры у нас в Лиге чемпионов — крупные поражения. Поэтому стараюсь уже забывать. На первых порах поражения тяжело, но опытные ребята в команде научили быстро забывать и хорошее, и плохое.
— На самом деле скорость нереальная, когда играете с такой командой?
— Да, скорость сумасшедшая. Первые десять минут было тяжело перестроиться.
— Провалили начало
— Начало и решило исход матча.
— Чувствовалось то же самое, когда в прошлом году на Евро-2016 встречались с Уэльсом и Словакией?
— Нет, лично у меня были другие ощущения. На Евро была боязнь, каждый матч тяжело переживал. Тяжело было играть, боялся ошибиться. Сейчас все
— Кто из соперников произвел наибольшее впечатление?
— Как раз «МЮ» стал самым сильным соперником за все время, что я играю в ЦСКА.
— Кто у них самый крутой в составе?
— Не знаю. Но понравился больше всего Марсьяль.
— Есть ли уверенность, что ЦСКА возьмет три очка в Швейцарии у «Базеля»?
— Думаю, у нас большие шансы победить, потому что хорошо сыграли с «Бенфикой» (2:1) и «Базель» — это не «Манчестер Юнайтед», хоть и сильная команда. Будем надеяться только на три очка.
С РАДОСТЬЮ БЫ ПОШЕЛ В «АРСЕНАЛ»
— Вам уделяют много внимания. Привыкли к этому?
— Да, уже не обращаю внимания. Не думаю об этом.
— Часто просят интервью?
— Нет.
— Но говорили, что о вас даже фильм снимают.
— Фильм не только обо мне. Там несколько молодых футболистов из России. К чемпионату мира хотят снять фильм.
— Много писали об интересе к вам со стороны английских клубов. Есть желание уехать?
— Да, желание уехать есть. С детства такое желание. И хотел бы уехать следующим летом, если будут предложения. После чемпионата мира.
— Есть предпочтения?
— Или Германия, или Англия. Очень нравятся чемпионаты. Но в первую очередь, конечно, Англия на уме.
— «Арсенал»?
— Да, очень хорошая команда. Я бы с радостью туда пошел.
— Общались с Леонидом Слуцким после его перехода в «Халл Сити»?
— Мы много раз общались, несколько раз даже виделись, когда он прилетал в Москву. Он рассказывал, какие там скорости даже в
— Вы
— Думаю, да. Я еще молод, чтобы быть лидером в коллективе и на поле. Хотя на поле стараюсь брать на себя игру в атаке, если
С ПРИХОДОМ ГОНЧАРЕНКО СТАЛИ БОЛЬШЕ ПРЕССИНГОВАТЬ
— Вы забили в первом же своем матче в составе сборной России. Это был гол в ворота сборной Белоруссии. Помните ощущения?
— Этот матч надолго в памяти отложился. Очень хорошо помню, как забил. Мне Олег Иванов отдал диагональную передачу. Я был на радиусе штрафной, принял мяч на грудь и пробил в угол.
— А какой матч стал самым памятным?
— Помню встречу с «Краснодаром» в Кубке России. Я тогда забил два мяч. Только начинал играть в составе. Первый гол вышел особенно красивым. Даже не думал бить сначала, но мяч так удачно попал.
— Александр Кокорин свою результативность в этом сезоне объясняет сменой позиции: стал играть ближе к воротам. У вас есть любимая позиция?
— Разницы особой нет. Главное — помогать атаке и обороне. Я могу сыграть и слева, и справа, и в центре. Привязанности к позиции нет вообще. Абсолютно все равно.
— С приходом Виктора Гончаренко роль на поле чуть изменилась?
— Изменилась схема, мы стали намного больше прессинговать. На это нужно тратить больше сил. Поначалу было тяжело. Думали, что станем уставать к 70-й минуте. Но приспособились, даже хорошо получается. Мне нравится играть при такой схеме. Бегать пришлось больше. Отбираем мяч чаще, потому что идем в прессинг. Схема очень полезна для нас.
— Согласны с тем, что сильно прибавили за последние полтора года?
— Думаю, что каждый футболист, который переходит из дубля в основной состав, тренируется с такими игроками, будет прибавлять. Не скрою, многое получается. Но я об этом не думаю, не хочу останавливаться.
— Есть люди, с которыми вы познакомились только на последнем сборе сборной?
— Далера Кузяева и Андрея Лунева лично не знал.
— Какие впечатления остались от Кубка конфедераций? Собой довольны?
— Нет. Потому что все очень расстроились, когда не вышли из группы. В последнем матче с Мексикой хорошо начали, но не повезло, совершили ошибки. Лично я выглядел средне, мог сыграть лучше.
— В матче с Португалией сталкивались с Криштиану Роналду на
— Нет, ни разу. Это очень сильный игрок, и он быстро избавлялся от мяча, как только его пытались прессинговать.
— ЦСКА попадает в тройку по итогам чемпионата России, сборная выходит из группы на ЧМ-2018, а Головин получает предложение из Англии — это идеальный сезон?
— Думаю, что да, такое может быть в идеале.