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01:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Головин: Хочу уехать следующим летом. Англия на уме

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин в интервью телеканалу «Вести-24» рассказал о желании сменить клуб в летнее трансферное окно.

Источник: Спорт-Экспресс

ХОТЕЛОСЬ БЫ СЫГРАТЬ УЖЕ В КРАСНОДАРЕ

— Как себя чувствуете?

— Прогресс идет. Лечился все это время, пока находился в сборной. Думаю, через четыре-пять дней буду тренироваться в общей группе. Точно не могу говорить, но надеюсь на это.

— Сейчас тренируетесь по облегченной программе?

— Да, конечно. После травмы два дня не бегал — было только лечение. А потом пробежки и тренажерный зал. Полный матч хотелось бы сыграть уже в Краснодаре в следующем туре. Но не могу загадывать.

— Полтора года играете без остановки. Не накопилась усталость?

— Нет, усталости никакой нет. Я молодой футболист, нужно много играть. Чем больше — тем лучше.

— Матч с «Манчестер Юнайтед» забылся уже или вспоминаете?

— Были уже такие примеры у нас в Лиге чемпионов — крупные поражения. Поэтому стараюсь уже забывать. На первых порах поражения тяжело, но опытные ребята в команде научили быстро забывать и хорошее, и плохое.

— На самом деле скорость нереальная, когда играете с такой командой?

— Да, скорость сумасшедшая. Первые десять минут было тяжело перестроиться.

— Провалили начало из-за этого?

— Начало и решило исход матча.

— Чувствовалось то же самое, когда в прошлом году на Евро-2016 встречались с Уэльсом и Словакией?

— Нет, лично у меня были другие ощущения. На Евро была боязнь, каждый матч тяжело переживал. Тяжело было играть, боялся ошибиться. Сейчас все по-другому.

— Кто из соперников произвел наибольшее впечатление?

— Как раз «МЮ» стал самым сильным соперником за все время, что я играю в ЦСКА.

— Кто у них самый крутой в составе?

— Не знаю. Но понравился больше всего Марсьяль.

— Есть ли уверенность, что ЦСКА возьмет три очка в Швейцарии у «Базеля»?

— Думаю, у нас большие шансы победить, потому что хорошо сыграли с «Бенфикой» (2:1) и «Базель» — это не «Манчестер Юнайтед», хоть и сильная команда. Будем надеяться только на три очка.

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С РАДОСТЬЮ БЫ ПОШЕЛ В «АРСЕНАЛ»

— Вам уделяют много внимания. Привыкли к этому?

— Да, уже не обращаю внимания. Не думаю об этом.

— Часто просят интервью?

— Нет.

— Но говорили, что о вас даже фильм снимают.

— Фильм не только обо мне. Там несколько молодых футболистов из России. К чемпионату мира хотят снять фильм.

— Много писали об интересе к вам со стороны английских клубов. Есть желание уехать?

— Да, желание уехать есть. С детства такое желание. И хотел бы уехать следующим летом, если будут предложения. После чемпионата мира.

— Есть предпочтения?

— Или Германия, или Англия. Очень нравятся чемпионаты. Но в первую очередь, конечно, Англия на уме.

— «Арсенал»?

— Да, очень хорошая команда. Я бы с радостью туда пошел.

— Общались с Леонидом Слуцким после его перехода в «Халл Сити»?

— Мы много раз общались, несколько раз даже виделись, когда он прилетал в Москву. Он рассказывал, какие там скорости даже в чемпион-лиге. Это очень сильная лига. Да я и сам слежу за матчами «Халла».

— Вы как-то сказали, что не ощущаете себя полноценным лидером. Потому что есть люди постарше в команде?

— Думаю, да. Я еще молод, чтобы быть лидером в коллективе и на поле. Хотя на поле стараюсь брать на себя игру в атаке, если что-то где-то не получается. А в коллективе у нас есть свои лидеры.

С ПРИХОДОМ ГОНЧАРЕНКО СТАЛИ БОЛЬШЕ ПРЕССИНГОВАТЬ

— Вы забили в первом же своем матче в составе сборной России. Это был гол в ворота сборной Белоруссии. Помните ощущения?

— Этот матч надолго в памяти отложился. Очень хорошо помню, как забил. Мне Олег Иванов отдал диагональную передачу. Я был на радиусе штрафной, принял мяч на грудь и пробил в угол.

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— А какой матч стал самым памятным?

— Помню встречу с «Краснодаром» в Кубке России. Я тогда забил два мяч. Только начинал играть в составе. Первый гол вышел особенно красивым. Даже не думал бить сначала, но мяч так удачно попал.

— Александр Кокорин свою результативность в этом сезоне объясняет сменой позиции: стал играть ближе к воротам. У вас есть любимая позиция?

— Разницы особой нет. Главное — помогать атаке и обороне. Я могу сыграть и слева, и справа, и в центре. Привязанности к позиции нет вообще. Абсолютно все равно.

— С приходом Виктора Гончаренко роль на поле чуть изменилась?

— Изменилась схема, мы стали намного больше прессинговать. На это нужно тратить больше сил. Поначалу было тяжело. Думали, что станем уставать к 70-й минуте. Но приспособились, даже хорошо получается. Мне нравится играть при такой схеме. Бегать пришлось больше. Отбираем мяч чаще, потому что идем в прессинг. Схема очень полезна для нас.

— Согласны с тем, что сильно прибавили за последние полтора года?

— Думаю, что каждый футболист, который переходит из дубля в основной состав, тренируется с такими игроками, будет прибавлять. Не скрою, многое получается. Но я об этом не думаю, не хочу останавливаться.

— Есть люди, с которыми вы познакомились только на последнем сборе сборной?

— Далера Кузяева и Андрея Лунева лично не знал.

— Какие впечатления остались от Кубка конфедераций? Собой довольны?

— Нет. Потому что все очень расстроились, когда не вышли из группы. В последнем матче с Мексикой хорошо начали, но не повезло, совершили ошибки. Лично я выглядел средне, мог сыграть лучше.

— В матче с Португалией сталкивались с Криштиану Роналду на каком-нибудь участке поля?

— Нет, ни разу. Это очень сильный игрок, и он быстро избавлялся от мяча, как только его пытались прессинговать.

— ЦСКА попадает в тройку по итогам чемпионата России, сборная выходит из группы на ЧМ-2018, а Головин получает предложение из Англии — это идеальный сезон?

— Думаю, что да, такое может быть в идеале.

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