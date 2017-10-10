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00:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Программа реновации. Что за сборная получилась у Черчесова?

Сегодня Россия примет в Казани финалиста чемпионата мира — Иран. Эта встреча может стать определяющей для будущего целого ряда футболистов нашей национальной команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СИМОНОВ
из Казани

ЭТАП «КОНСТРУКТОР» ЗАВЕРШЕН

До ЧМ-2018 остается восемь месяцев. Сейчас сборная России сыграет с Ираном, потом два матча проведет в ноябре и два весной. Итого — пять. А дальше надо будет объявлять состав и приступать к финальной стадии подготовки. В общем, время экспериментов прошло. Пора определяться. И, похоже, определяемся.

В первый год работы Станислава Черчесова сборная напоминала конструктор: детали появлялись и исчезали, и каждый раз строилось что-то новое. Порой это начинало сильно раздражать, но тренерский штаб стоически выдержал этот самый сложный момент — обновление. Сейчас стало ясно, что программа реновации дала радикальный эффект. В команде осталось всего два человека из, не побоюсь этого слова, великой (в разрезе российского футбола) сборной-2008 — Акинфеев и Жирков. Больше того, сборная стала совсем не похожа на образцы Капелло и Слуцкого, хотя их разделяет не 10 лет, а соответственно четыре и два года. Это касается схемы, принципов игры, набора футболистов, их ролей в коллективе, позиций и задач на поле.

Реновация не завершена, но вошла в финальную стадию. Лично у меня пропало чувство растерянности и непонимания, что вообще происходит, и что мы строим. Теперь ясность есть. Задумки тренера и задачи ясны. Вопрос в итоговом воплощении, но это мы увидим только на чемпионате мира. Важно, что у сборной появился костяк — как основного состава, так и всей заявки.

КОСТЯК СФОРМИРОВАН

По целому ряду позиций есть определенность — изменения могут произойти лишь в случае травм или если игрок совсем сильно сдаст. Вратарь — Акинфеев. Ведущий хавбек — Головин. Три центральных защитника (слева направо) — Кудряшов, Васин, Джикия. Форварды — Кокорин и Смолов. Отдельно надо сказать про Зобнина — если восстановление пойдет нормально, и травма крестообразных связок не окажет глобального негативного эффекта на его состояние (что, к сожалению, иногда с футболистами случается), думаю, место в старте получит он. Получается семь-восемь мест на поле. Это много. И это хорошо — потому что стабильность.

НА КАКИХ ПОЗИЦИЯХ БУДЕТ КОНКУРЕНЦИЯ?

На остальных позициях будет конкуренция. Она затронет, в том числе, двух исполнителей, которые все последние годы считались незыблемыми лидерами — Глушакова (регулярно участвовал и играл на всех турнирах, начиная с Евро-2012) и Дзагоева (еще недавно, до появления Головина, считался самым талантливым хавбеком страны). Во-первых, у обоих подросли конкуренты, хотя ни Дениса, ни тем более Алана не назовешь старыми. Во-вторых, Черчесов в последние дни послал обоим месседжи. Армейцу рекомендовал последить за здоровьем — Дзагоев действительно стал травмироваться постоянно, и это явно не совпадение. Глушакову предоставил паузу — с целью не только восстановиться от небольшого повреждения, но и привести в порядок мысли, взбудораженные чемпионством, капитанской ответственностью и контрактной эпопеей. Если я верно интерпретирую тренерские слова, двум игрокам рекомендовано не считать себя священными коровами. И вообще, свое отношение к звездам Черчесов выразил на вчерашней пресс-конференции, отвечая на мой вопрос о причинах неудач Голландии и Аргентины: первична команда, а звезды должны встраиваться в нее.

Объяснять, что будет с теми, кто не встроится, Черчесов не стал, но ответ понятен. Месседж имеет, думаю, конкретную направленность (нет, это не Месси и не Роббен) — он касается и Того-Кого-Нельзя-Называть, и любителя ироничных жестов, и тех, кто пока в обойме сборной, но может остаться за бортом, если вовремя не примет правила игры и нынешние командные ценности.

На места в центре поля Глушаков будет конкурировать, прежде всего, с Кузяевым и тем же Зобниным, а Дзагоев — с Миранчуками и Ерохиным. А ведь мы уже совсем позабыли про еще одну звезду, Шатова — футболиста в расцвете сил, который постоянно выходил в основе сборной и клуба при Капелло, Слуцком, Хиддинке, Виллаш-Боаше. Год и тем более два назад выбор выглядел бы очевидным. Но сейчас я бы не назвал двух популярных игроков фаворитами. Черчесов, к тому же, умеет ценить вклад футболистов на долгих отрезках, их вовлеченность в процесс.

На флангах — тоже противостояния. Слева есть Жирков без практики в «Зените», непонятный пока что Рауш, Комбаров и, возможно, Набиуллин. Справа — Мариу Фернандес, Самедов и, на мой взгляд, аутсайдер на этом фоне Смольников (к тому же, уступивший место в основе «Зенита» Ивановичу, который на правом флаге выглядит отлично). Полагаю, именно эта позиция — главная головная боль Черчесова, самый сложный выбор, в том числе моральный. Фернандес — суперигрок по меркам России, да и не зря же ему давали паспорт. А Самедов — наверное, самый преданный и надежный боец Саламыча, который к тому же постоянно оправдывает доверие высокой результативностью, не давая никаких поводов отправить его в запас. Как совместить Самедова с Фернандесом, непонятно. Александра можно было бы сдвинуть в среднюю линию, но тогда надо убирать форварда — либо Смолова, либо Кокорина.

Если отбросить пару Самедов — Фернандес, большинство игроков пока не обрели статус «бессмертных магистров» — а значит, с пониманием отнесутся, если в каких-то встречах останутся в запасе и выйдут на замену. Это позволит спокойнее и четче варьировать составом — плюс для Черчесова.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА — ОБОРОНА

Все бы хорошо, настроение позитивное — но покоя болельщикам и экспертам не дает оборона. Черчесов всячески отстаивает и даже оберегает своих защитников. Причем как в интервью, так и в непубличном общении. Это делает тренеру честь. Но не решает проблем. Слишком много результативных ошибок на ровном месте совершает Васин — причем черная полоса после КК-2017 у него затянулась. Как и Виктор, не лучший отрезок карьеры переживает Кудряшов. Чудо как хорош Джикия, имеющий все шансы годика через два-три стать для сборной новым Игнашевичем, Василием Березуцким, Онопко, но нужен опыт, а игра левоногого футболиста справа всегда вносит свою специфику.

Что делать? В ЦСКА Виктор Гончаренко поступил с Васиным изящно — снял с него часть ответственности, убрав его из сердца оборонительной линии. Но у Черчесова возможности для такого маневра нет. Кого ставить вместо? Возможно, Кутепова, которого тренер ценит? Тот слишком нестабилен и молод. Джикию? Тот не играет на позиции «центрального центрального».

Теоретически, можно прямо перед ЧМ-2018 обратиться к Василию Березуцкому. Думаю, он мог бы согласиться — особенно если обставить ситуацию так, что «сверху настоятельно попросят» помочь сборной и СТРАНЕ на главном турнире в истории. Тем более что международная карьера, напомню, не завершена, а приостановлена. Разве можно тут отказать? Одно дело — товарищеские (простите, контрольные) матчи, и совсем другое — чемпионат мира в России, за ходом которого будут пристально следить, в том числе, в Кремле.

Смысл в таком сценарии есть — могучий старик с гигантским опытом команде, наверное, не помешал бы. Подобные призывы то и дело звучат — допустим, перед игрой Россия — Корея об этом по телевизору говорил Валерий Непомнящий, а ранее в интервью «СЭ» — Валерий Газзаев. Но я не верю, что так случится — разговоры с людьми из сборной на протяжении последних недель почему-то убедили меня именно в этом.

На любую ситуацию можно смотреть с разных сторон. Как смотреть на возможность возвращения Березуцкого — как на воскрешение великого героя или как на попытку вернуть прошлое, отменить ход времени? А заодно разрушить всю проведенную работу по созданию новой стабильной линии обороны сборной, которая как минимум ведется весь 2017 год? Черчесов, на мой взгляд, предпочитает двигаться степ-бай-степ к решению задачи, и резкий крен даже не в сторону, а куда-то назад у меня как-то не вяжется с его стилем управления командой.

В любом случае, нужно в мае смотреть, что будет с защитниками. Если, не дай бог, все травмируются или сядут в запас, выбора может и не остаться. К тому же, есть надежда, что Васин в какой-то момент дойдет до такого предела странных ошибок, что у него в голове что-то щелкнет, произойдет прогресс, и мы получим настоящего топ-защитника. Или наоборот — Черчесов будет вынужден наступить на горло собственной песне, если футболист закопает себя в собственных переживаниях и нервозности. Ничем другим я оплошности Виктора объяснить не могу, он действительно достаточно талантливый защитник, один из лучших на этой позиции среди россиян на данный момент. Черчесов, на мой взгляд, делает все возможное, чтобы и Васин, и в целом вся небанальная тройка защитников поверила в себя и сработалась. Не исключено, что тренер станет жертвой выбранной тактики и веры в этих конкретных людей. А может, его ставка сыграет, и сборная России получит линию обороны на несколько лет вперед. Напомню, что в свое время мало кто надеялся на молодых Березуцких, называя их деревянными. Но порой доверие творит чудеса.

Иран
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