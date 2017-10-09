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19:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Каждый в нашей команде — звезда». Азмун о своей команде

Игроки сборной Ирана не скрывают, что для них честь сыграть против сборной-хозяйки предстоящего чемпионата мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Артур ЕНИКЕЕВ

Из Казани

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Иранцы заходили в зал для пресс-конференций «Казань-Арены» делегацией из четырех человек. Компанию Карлушу Кейрушу составил переводчик и хорошо знакомые российским болельщикам Сердар Азмун и Саид Эззатоллахи, которые в прошлом сезоне вместе играли за «Ростов», а нынче выступают в Казани и Перми.

Общение игроков с прессой выдалось весьма затянутым, так как их ответы с русского языка переводили сначала на английский, а с английского на иранский. Cудя по реакции Азмуна, он неплохо понимал вопросы и на русском.

— Вы — главная звезда сборной Ирана, — сказали нападающему. — Игра пройдет в Казани. Матч для вас особенный?

— Каждый игрок в нашей команде, от вратаря до нападающего — звезда. Наша задача выполнять все, что требует тренер. Я не делю игроков на тех, кто играет на родине и тех, кто за границей. Да, выступающие не в Иране привлекают больше внимания, но и внутри страны у нас есть очень сильные игроки.

— Многие считают, что в этом сезоне вы остановились в развитии.

— Я уважаю любую критику — это закономерно. Но в первую очередь судить об этом тренеру. У любого игрока есть взлеты и падения. С поддержкой болельщиков, такой, какая была в «Ростове» и такой, как здесь в Казани, я могу прогрессировать.

Саид Эззатоллахи выглядел более сосредоточенным. Полузащитник в последних матчах набрал неплохую форму и стал основным полузащитником «Амкара».

— Для нас матч с Россией очень важен, — сказал Эззатоллахи. — Играть с Россией — это привилегия. И наша, и ваша команда растут.

— Вы чувствуете свой прогресс в РФПЛ?

— Играть в России — это хороший опыт. В прошлом сезоне я играл в Лиге чемпионов. В последний сезон был сложный момент, но я чувствую поддержку. Чувствую поддержку и от Карлуша Кейруша. Последние матчи в «Амкаре» показали то, что мы на правильном пути. Сейчас я думаю только о приближающимся чемпионате мира.

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