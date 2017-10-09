«Каждый в нашей команде — звезда». Азмун о своей команде
Игроки сборной Ирана не скрывают, что для них честь сыграть против
Игроки сборной Ирана не скрывают, что для них честь сыграть против
Артур ЕНИКЕЕВ
Из Казани
ЛЮДИ В ЧЕРНОМ
Иранцы заходили в зал для
Общение игроков с прессой выдалось весьма затянутым, так как их ответы с русского языка переводили сначала на английский, а с английского на иранский. Cудя по реакции Азмуна, он неплохо понимал вопросы и на русском.
— Вы — главная звезда сборной Ирана, — сказали нападающему. — Игра пройдет в Казани. Матч для вас особенный?
— Каждый игрок в нашей команде, от вратаря до нападающего — звезда. Наша задача выполнять все, что требует тренер. Я не делю игроков на тех, кто играет на родине и тех, кто за границей. Да, выступающие не в Иране привлекают больше внимания, но и внутри страны у нас есть очень сильные игроки.
— Многие считают, что в этом сезоне вы остановились в развитии.
— Я уважаю любую критику — это закономерно. Но в первую очередь судить об этом тренеру. У любого игрока есть взлеты и падения. С поддержкой болельщиков, такой, какая была в «Ростове» и такой, как здесь в Казани, я могу прогрессировать.
Саид Эззатоллахи выглядел более сосредоточенным. Полузащитник в последних матчах набрал неплохую форму и стал основным полузащитником «Амкара».
— Для нас матч с Россией очень важен, — сказал Эззатоллахи. — Играть с Россией — это привилегия. И наша, и ваша команда растут.
— Вы чувствуете свой прогресс в РФПЛ?
— Играть в России — это хороший опыт. В прошлом сезоне я играл в Лиге чемпионов. В последний сезон был сложный момент, но я чувствую поддержку. Чувствую поддержку и от Карлуша Кейруша. Последние матчи в «Амкаре» показали то, что мы на правильном пути. Сейчас я думаю только о приближающимся чемпионате мира.