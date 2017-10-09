Футболист «Рубина» Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игры

В текущем сезоне 22-летний Азмун принял участие в 12 матчах «Рубина», но не забил ни одного гола. В прошедшем сезоне на его счету было 12 мячей в 41 встречах.

«Я уважаю любую критику и различные мнения, но прежде всего об этом [отсутствии прогресса] судить тренеру. Даже у звезд бывают взлеты и падения, это естественно. В “Рубине”, как и в “Ростове”, я полностью концентрируюсь на своих выступлениях, и, надеюсь, при поддержке болельщиков и команды смогу вернуться на свой прежний уровень», — прокомментировал ситуацию Азмун.

Прогресс в своем развитии отметил и партнер Азмуна по сборной Саид Эззатоллахи, который перешел в «Ростов» в 2015 году, а в текущем сезоне выступает на правах аренды за пермский «Амкар».

«Я рад играть в России, здесь я получил и получаю большой опыт, в том числе от выступления “Ростова” в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, — сказал 21-летний полузащитник. — В последние годы были тяжелые моменты, но я ощущаю поддержку, в том числе мистера Карлуша Кейруша [главного тренера сборной Ирана]. Мы готовимся к чемпионату мира, и, надеюсь, там нам и мне лично удастся удачно выступить. Тем более, мой клуб “Амкар” в последнее время стал показывать хорошие результаты».