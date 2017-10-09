Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Молдавия
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Сербия
Грузия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Албания
Италия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Македония
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Израиль
Испания
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Финляндия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Украина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
21:45
Исландия
Косово
Все события
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Секс сокращает жизнь
Раскрыт секрет внешней привлекательности
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Фоторепортажи
16«Химки» победили ЦСКА и впервые завоевали Кубок Гомельского
10Емельяненко нокаутировал дос Сантоса
18:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Рубина» Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игры

КАЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игры. Об этом он сказал на пресс-конференции накануне товарищеского матча со сборной России.

В текущем сезоне 22-летний Азмун принял участие в 12 матчах «Рубина», но не забил ни одного гола. В прошедшем сезоне на его счету было 12 мячей в 41 встречах.

«Я уважаю любую критику и различные мнения, но прежде всего об этом [отсутствии прогресса] судить тренеру. Даже у звезд бывают взлеты и падения, это естественно. В “Рубине”, как и в “Ростове”, я полностью концентрируюсь на своих выступлениях, и, надеюсь, при поддержке болельщиков и команды смогу вернуться на свой прежний уровень», — прокомментировал ситуацию Азмун.

Прогресс в своем развитии отметил и партнер Азмуна по сборной Саид Эззатоллахи, который перешел в «Ростов» в 2015 году, а в текущем сезоне выступает на правах аренды за пермский «Амкар».

«Я рад играть в России, здесь я получил и получаю большой опыт, в том числе от выступления “Ростова” в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, — сказал 21-летний полузащитник. — В последние годы были тяжелые моменты, но я ощущаю поддержку, в том числе мистера Карлуша Кейруша [главного тренера сборной Ирана]. Мы готовимся к чемпионату мира, и, надеюсь, там нам и мне лично удастся удачно выступить. Тем более, мой клуб “Амкар” в последнее время стал показывать хорошие результаты».

Встреча Россия — Иран пройдет на стадионе «Казань- Арена» во вторник, начало — в 19:00 мск.

 МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВ
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале
Румынская угроза для Поветкина. Анонс боя 15 декабря
Неймар вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч»
«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018
«Мы позади в генетическом плане». Нелепые эпизоды отбора на ЧМ
«Это не трагедия». Тренер сборной Уругвая — о ситуации Месси
СМИ: «ПСЖ» подыскивает для Ди Марии команду в Китае
Новости
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь