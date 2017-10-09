Команда Ирана: вторая после Бразилии. Изучаем соперника сборной России

Источник: Советский спорт

В Азии — вне конкуренции.

Иран — это совсем не Южная Корея. Это лучшая команда Азии согласно рейтингу ФИФА. Более того, уже не один год. Правда, так было далеко не всегда.

Лучшей иранской сборной в истории скоро стукнет 50 лет. Та команда завоевала три Кубка Азии подряд (1968, 1972, 1976). Причем в трех финальных турнирах выиграла все 13 матчей с общим счетом 36:6! Однако постепенно успехи иранцев сошли на нет. Разве что раз в 8 лет они становились бронзовыми призерами (1980, 1988, 1996, 2004). Тем не менее, на трех последних Кубках Азии эта сборная выбывала из борьбы в четвертьфинале.

Своего «дна» Иран достиг в середине 90-х. Худший результат по итогам года показал в 1995-м (108-е место в рейтинге), а в мае следующего оказался на 122-й строчке. Удивительно, но чтобы совершить свой крутой взлет, этой команде потребовалось всего 9 лет.

В июле 2005-го она оказалась на рекордно высокой для себя 15-й позиции в мире! Впереди таких сборных, как Хорватия и Уругвай, Колумбия и Россия (наши тогда замыкали третий десяток). Но при этом в Азии иранцы были лишь вторыми — Япония располагалась на 13-й строчке. Впрочем, месяц спустя все-таки стали лидерами. А завершили 2005 год на 19-м месте.

Нынче Иран — 25-й. Располагается сейчас между Украиной и Данией. Не имеет конкурентов в своей конфедерации — вслед за ним с приличным отставанием затерялись Япония (40-я), Австралия (50-я) и знакомая нам Южная Корея (51-я). А столь высокое нынешнее место — результат нового всплеска. Перед стартом отборочной кампании ЧМ-2018 иранцы были лишь 51-ми в мире (правда, все равно первыми в Азии). Но, блестяще проведя квалификацию, совершили резкий скачок вперед. В июльском рейтинге даже занимали 23-ю строчку.

1120 минут без пропущенных голов

Отборочный турнир ЧМ-2018 сборная Ирана провела блестяще. Она участвовала в двух раундах (во втором и в третьем) и в 18 матчах не потерпела ни одного поражения (12 побед и 6 ничьих при разности мячей 36−5). Более того, не пропустила ни одного мяча на протяжении 12 встреч кряду!

Эта сухая серия стартовала в середине второго раунда: 12 ноября 2015 года ворота иранцев в их домашней встрече поразил защитник сборной Туркмении Мекан Сапаров (что не спасло его команду от поражения со счетом 3:1). Следующего гола соперников пришлось ждать почти 22 месяца. Причем Иран не пропускал в 9 стартовых матчах второго раунда, в которых одержал 6 побед и трижды довольствовался нулевой ничьей. И лишь в последнем туре дома с Сирией позволил гостям отличиться дважды (2:2). Всего же сборная Ирана оставалась по ходу отбора «сухой» почти 19 часов — 1120 минут!

Успешная игра в третьем раунде позволили иранцам стать первым азиатским участником ЧМ-2018. И лишь третьей по счету в мире — после хозяина финального турнира России и команды Бразилии. Случилось это 12 июня нынешнего года, когда дома был обыгран Узбекистан (2:0). Лишь в последний день лета определился обладатель следующей путевки — им оказалась Япония.

Вообще после ЧМ-2014 в Бразилии, где она заняла в своей группе 4-е место, сборная Ирана показывает великолепные результаты. В 33 проведенных с тех пор матчах она одержала 23 победы, 7 раз сыграла вничью и лишь трижды проиграла. 23 января 2015 года в ¼ финала Кубка Азии в Сиднее лишь в серии 11-метровых ударов уступила Ираку (основное время — 2:2, дополнительное — 3:3, пенальти — 6:7). Спустя пару месяцев, 31 марта, иранцы не смогли остановить в гостевом матче Швецию (1:3). Наконец, нынешний год начался с домашнего проигрыша в товарищеской игре тому же Ираку — 18 марта со счетом 0:1.

Зато за это время, к примеру, на нейтральном поле в Австрии иранцы оказались сильнее будущего триумфатора Кубка Америки сборной Чили (2:0). Любопытно, что они 23 матча провели «на ноль», а пропустили всего 15 мячей. За 9 встреч 2016 года ворота Ирана смогла распечатать только Македония. Но все равно уступила дома (1:3). А еще у очередного соперника сборной России продолжаются две беспроигрышные серии. После шведов иранцы 11 игр не проигрывают в гостях (7 побед и 4 ничьи), после Ирака в этом году — 7 матчей в целом (5 побед и 2 ничьи).

Наследник рекордсмена мира из «Рубина»

Между прочим, главным действующим лицом в атаке иранцев является хорошо знакомый Сердар Азмун, который в минувшее межсезонье вернулся из «Ростова» в «Рубин». Это в казанском клубе у него пока ничего не получается — ни одного гола за 12 матчей. А в квалификации ЧМ-2018 Азмун записал на свой счет 11 мячей и входит в пятерку лучших бомбардиров всех конфедераций! Больше него забили только четверо: по 16 голов — Роберт Левандовски (Польша), Мохаммад Аль-Сахлави (Саудовская Аравия) и Ахмед Халил (ОАЭ), 15 — португалец Криштиану Роналду.

Невероятно, но в свои 22 года Азмун уже вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Ирана: на его счету 21 гол в 27 матчах. По средней результативности (0,78 мяча) ему и вовсе нет равных! А ведь лидером иранцев является Али Даеи — рекордсмен мира по числу голов за национальную команду. В 149 встречах он поразил ворота соперников 109 раз и опережает ближайшего преследователя, венгра Ференца Пушкаша на 25 мячей. Правда, совсем скоро вторым наверняка станет Криштиану Роналду, в активе которого 79 голов.

Вообще же в сборной Ирана, если не считать игроков своего национального чемпионата, наиболее широко представлена… российская премьер-лига! Помимо форварда «Рубина», не последние роли в команде играют еще два игрока наших клубов. Полузащитник «Амкара» Саид Эзатолахи, как и Азмун, принял участие в 14 матчах из 18. Правда, забил всего один мяч — победный в той самой игре с Туркменией, в которой началась «сухая» серия. А защитник «Ахмата» Милад Мохаммади выходил на поле лишь в 10 встречах, но, в отличие от двух других «россиян», провел все матчи без замен.