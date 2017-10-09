Команда Ирана: вторая после Бразилии. Изучаем соперника сборной России
«Советский спорт» изучил сборную Ирана. Судя по всему, команде Станислава Черчесова предстоит весьма непростой матч.
«Советский спорт» изучил сборную Ирана. Судя по всему, команде Станислава Черчесова предстоит весьма непростой матч.
В Азии — вне конкуренции.
Иран — это совсем не Южная Корея. Это лучшая команда Азии согласно рейтингу ФИФА. Более того, уже не один год. Правда, так было далеко не всегда.
Лучшей иранской сборной в истории скоро стукнет 50 лет. Та команда завоевала три Кубка Азии подряд (1968, 1972, 1976). Причем в трех финальных турнирах выиграла все 13 матчей с общим счетом 36:6! Однако постепенно успехи иранцев сошли на нет. Разве что раз в 8 лет они становились бронзовыми призерами (1980, 1988, 1996, 2004). Тем не менее, на трех последних Кубках Азии эта сборная выбывала из борьбы в четвертьфинале.
Своего «дна» Иран достиг в середине 90-х. Худший результат по итогам года показал в 1995-м (108-е место в рейтинге), а в мае следующего оказался на 122-й строчке. Удивительно, но чтобы совершить свой крутой взлет, этой команде потребовалось всего 9 лет.
В июле 2005-го она оказалась на рекордно высокой для себя 15-й позиции в мире! Впереди таких сборных, как Хорватия и Уругвай, Колумбия и Россия (наши тогда замыкали третий десяток). Но при этом в Азии иранцы были лишь вторыми — Япония располагалась на 13-й строчке. Впрочем, месяц спустя
Нынче Иран — 25-й. Располагается сейчас между Украиной и Данией. Не имеет конкурентов в своей конфедерации — вслед за ним с приличным отставанием затерялись Япония (40-я), Австралия (50-я) и знакомая нам Южная Корея (51-я). А столь высокое нынешнее место — результат нового всплеска. Перед стартом отборочной кампании ЧМ-2018 иранцы были лишь 51-ми в мире (правда, все равно первыми в Азии). Но, блестяще проведя квалификацию, совершили резкий скачок вперед. В июльском рейтинге даже занимали 23-ю строчку.
1120 минут без пропущенных голов
Отборочный турнир ЧМ-2018 сборная Ирана провела блестяще. Она участвовала в двух раундах (во втором и в третьем) и в 18 матчах не потерпела ни одного поражения (12 побед и 6 ничьих при разности мячей 36−5). Более того, не пропустила ни одного мяча на протяжении 12 встреч кряду!
Эта сухая серия стартовала в середине второго раунда: 12 ноября 2015 года ворота иранцев в их домашней встрече поразил защитник сборной Туркмении Мекан Сапаров (что не спасло его команду от поражения со счетом 3:1). Следующего гола соперников пришлось ждать почти 22 месяца. Причем Иран не пропускал в 9 стартовых матчах второго раунда, в которых одержал 6 побед и трижды довольствовался нулевой ничьей. И лишь в последнем туре дома с Сирией позволил гостям отличиться дважды (2:2). Всего же сборная Ирана оставалась по ходу отбора «сухой» почти 19 часов — 1120 минут!
Успешная игра в третьем раунде позволили иранцам стать первым азиатским участником ЧМ-2018. И лишь третьей по счету в мире — после хозяина финального турнира России и команды Бразилии. Случилось это 12 июня нынешнего года, когда дома был обыгран Узбекистан (2:0). Лишь в последний день лета определился обладатель следующей путевки — им оказалась Япония.
Вообще после ЧМ-2014 в Бразилии, где она заняла в своей группе 4-е место, сборная Ирана показывает великолепные результаты. В 33 проведенных с тех пор матчах она одержала 23 победы, 7 раз сыграла вничью и лишь трижды проиграла. 23 января 2015 года в ¼ финала Кубка Азии в Сиднее лишь в серии 11-метровых ударов уступила Ираку (основное время — 2:2, дополнительное — 3:3, пенальти — 6:7). Спустя пару месяцев, 31 марта, иранцы не смогли остановить в гостевом матче Швецию (1:3). Наконец, нынешний год начался с домашнего проигрыша в товарищеской игре тому же Ираку — 18 марта со счетом 0:1.
Зато за это время, к примеру, на нейтральном поле в Австрии иранцы оказались сильнее будущего триумфатора Кубка Америки сборной Чили (2:0). Любопытно, что они 23 матча провели «на ноль», а пропустили всего 15 мячей. За 9 встреч 2016 года ворота Ирана смогла распечатать только Македония. Но все равно уступила дома (1:3). А еще у очередного соперника сборной России продолжаются две беспроигрышные серии. После шведов иранцы 11 игр не проигрывают в гостях (7 побед и 4 ничьи), после Ирака в этом году — 7 матчей в целом (5 побед и 2 ничьи).
Наследник рекордсмена мира из «Рубина»
Между прочим, главным действующим лицом в атаке иранцев является хорошо знакомый Сердар Азмун, который в минувшее межсезонье вернулся из «Ростова» в «Рубин». Это в казанском клубе у него пока ничего не получается — ни одного гола за 12 матчей. А в квалификации ЧМ-2018 Азмун записал на свой счет 11 мячей и входит в пятерку лучших бомбардиров всех конфедераций! Больше него забили только четверо: по 16 голов — Роберт Левандовски (Польша), Мохаммад
Невероятно, но в свои 22 года Азмун уже вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории сборной Ирана: на его счету 21 гол в 27 матчах. По средней результативности (0,78 мяча) ему и вовсе нет равных! А ведь лидером иранцев является Али Даеи — рекордсмен мира по числу голов за национальную команду. В 149 встречах он поразил ворота соперников 109 раз и опережает ближайшего преследователя, венгра Ференца Пушкаша на 25 мячей. Правда, совсем скоро вторым наверняка станет Криштиану Роналду, в активе которого 79 голов.
Вообще же в сборной Ирана, если не считать игроков своего национального чемпионата, наиболее широко представлена… российская
Да, и не стоит забывать, что Россия с Ираном уже однажды встречались — 9 февраля 2011 года в